Sveriges Radio: Українські льотчики випробували шведські винищувачі Gripen, все пройшло добре

Українські льотчики випробували шведські винищувачі JAS Gripen, заявили на Sveriges Radio з посиланням на письмове повідомлення міністра оборони країни Пола Юнсона. Він не виключає відправлення "Гріпенів" Повітряним силам ЗСУ.

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"Ознайомчий тренінг завершено, і, згідно зі звітом, який я одержав від Збройних сил, навчання пройшло добре", – сказав він.

Ознайомча підготовка включає випробувальні польоти як на тренажері, так і на літаку, та інструктажі для наземного персоналу.

Авіапарк "Гріпенів" у Швеції – до сотні машин.

ДОВІДКА. Saab JAS 39 Gripen – шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Двигун – Volvo Aero F404 RM12. Роботи на Saab AB розпочались у 1979 році, а 1988-го літак уперше злетів. Винищувач експортували до Чехії, Угорщини, ПАР, Таїланду та Бразилії. "Гріпени" брали участь у міжнародній воєнній операції в Лівії – патрулювали й вели розвідку. Екіпаж може бути як із одного, так і двох льотчиків.



Довжина літака – понад 14 м, розмах крила – 8,4 м, висота – 4,5 м. Маса порожнього "Гріпена" – близько 7 т, нормальна злітна маса – 8,5 т, максимальна – 14 т, маса корисного навантаження – 5,3 т. Практична стеля – трохи більш як 15 км. Максимальна швидкість на великій висоті – 2200 км/год (M=2,0), на рівні моря – 1225 км/год. Бойовий радіус дії – 800 км.



"Гріпен" має на озброєнні 1×27 мм гармату Mauser BK-27 із боєкомплектом 120 снарядів, може нести ракети "повітря-повітря" – Rb.74 (AIM-9), Rb 98 (IRIS-T), Rb.99 (AIM-120), MICA, Rb.71 (Skyflash), Meteor, також "повітря-поверхня" – Rb.75, KEPD-350, Rbs.15F, та бомби GBU-12 Paveway II, Bombkapsel 90 і Mark 82.

Юнсон заявив, повідомили на радіо, наступне: "Як ми вже говорили раніше, ми не виключаємо відправлення "Гріпенів" Україні. Досвід навчання тепер має лягти в основу поточної роботи щодо з'ясування умов для цього".

Dagens Nyheter пише у статті "Зараз робляться перші кроки щодо відправки Gripen в Україну", що до середини літа 2024 року шведські винищувачі "можуть бути розгорнуті над Україною".

19 серпня 2023 року на Банковій повідомили, що українські льотчики тестують Gripen, але до їх теоретичного отримання "ще три кроки".

Командувач ПС ЗСУ заявив, що у пріоритеті – отримання американських F-16, далі йдуть Gripen, Eurofighter Typhoon та Rafale.

21 серпня прем'єр Швеції зазначив, що його країна поки не може передати Україні Gripen, оскільки сама потребує їх для оборони.

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