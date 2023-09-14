Sveriges Radio: Українські льотчики випробували шведські винищувачі Gripen, все пройшло добре
Українські льотчики випробували шведські винищувачі JAS Gripen, заявили на Sveriges Radio з посиланням на письмове повідомлення міністра оборони країни Пола Юнсона. Він не виключає відправлення "Гріпенів" Повітряним силам ЗСУ.
"Ознайомчий тренінг завершено, і, згідно зі звітом, який я одержав від Збройних сил, навчання пройшло добре", – сказав він.
Ознайомча підготовка включає випробувальні польоти як на тренажері, так і на літаку, та інструктажі для наземного персоналу.
Авіапарк "Гріпенів" у Швеції – до сотні машин.
Довжина літака – понад 14 м, розмах крила – 8,4 м, висота – 4,5 м. Маса порожнього "Гріпена" – близько 7 т, нормальна злітна маса – 8,5 т, максимальна – 14 т, маса корисного навантаження – 5,3 т. Практична стеля – трохи більш як 15 км. Максимальна швидкість на великій висоті – 2200 км/год (M=2,0), на рівні моря – 1225 км/год. Бойовий радіус дії – 800 км.
"Гріпен" має на озброєнні 1×27 мм гармату Mauser BK-27 із боєкомплектом 120 снарядів, може нести ракети "повітря-повітря" – Rb.74 (AIM-9), Rb 98 (IRIS-T), Rb.99 (AIM-120), MICA, Rb.71 (Skyflash), Meteor, також "повітря-поверхня" – Rb.75, KEPD-350, Rbs.15F, та бомби GBU-12 Paveway II, Bombkapsel 90 і Mark 82.
Юнсон заявив, повідомили на радіо, наступне: "Як ми вже говорили раніше, ми не виключаємо відправлення "Гріпенів" Україні. Досвід навчання тепер має лягти в основу поточної роботи щодо з'ясування умов для цього".
Dagens Nyheter пише у статті "Зараз робляться перші кроки щодо відправки Gripen в Україну", що до середини літа 2024 року шведські винищувачі "можуть бути розгорнуті над Україною".
- 19 серпня 2023 року на Банковій повідомили, що українські льотчики тестують Gripen, але до їх теоретичного отримання "ще три кроки".
- Командувач ПС ЗСУ заявив, що у пріоритеті – отримання американських F-16, далі йдуть Gripen, Eurofighter Typhoon та Rafale.
- 21 серпня прем'єр Швеції зазначив, що його країна поки не може передати Україні Gripen, оскільки сама потребує їх для оборони.
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