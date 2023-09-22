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Чехія домовляється про навчання пілотів ЗСУ на винищувачах Gripen – голова міноборони

Этот материал также доступен на русском
22.09.2023, 19:27
Чехія домовляється про навчання пілотів ЗСУ на винищувачах Gripen – голова міноборони - Фото
Льотчики на тлі винищувача Gripen (фото - U.S. Air Forces)

Чехія домовляється зі Швецією про тренування українських пілотів на винищувачах шведського виробництва Gripen, які перебувають на озброєнні чеських ВПС. Про це сказала міністр оборони країни Яна Чорнохова.

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Міністр заявила, що Чехія і надалі підтримуватиме Україну, зокрема постачанням військової техніки та навчанням військових.

Крім того, сказала Чорнохова, Чехія зараз веде переговори зі Швецією про те, щоб українські пілоти могли тренуватися у Чехії на винищувачах шведського виробництва JAS 39 Gripen, які перебувають на озброєнні чеських ВПС.

Хоча F-16 сильніше озброєний, він вимагає для зльоту та посадки якісну злітно-посадкову смугу та ретельне технічне обслуговування, а Gripen спочатку пристосований для посадки на пошкоджену або позаштатну смугу і може сідати навіть на звичайне шосе. Його також може обслуговувати невелика команда техніків у польових умовах поза авіабазою.

Читайте також: Sveriges Radio: Українські льотчики випробували шведські винищувачі Gripen, все пройшло добре

Сергій Бережний
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чехіяшвеціявинищувачіЯна ЧерноховаJas 39 Gripengripen
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