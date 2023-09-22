Чехія домовляється про навчання пілотів ЗСУ на винищувачах Gripen – голова міноборони

Чехія домовляється зі Швецією про тренування українських пілотів на винищувачах шведського виробництва Gripen, які перебувають на озброєнні чеських ВПС. Про це сказала міністр оборони країни Яна Чорнохова.

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Міністр заявила, що Чехія і надалі підтримуватиме Україну, зокрема постачанням військової техніки та навчанням військових.

Крім того, сказала Чорнохова, Чехія зараз веде переговори зі Швецією про те, щоб українські пілоти могли тренуватися у Чехії на винищувачах шведського виробництва JAS 39 Gripen, які перебувають на озброєнні чеських ВПС.

Хоча F-16 сильніше озброєний, він вимагає для зльоту та посадки якісну злітно-посадкову смугу та ретельне технічне обслуговування, а Gripen спочатку пристосований для посадки на пошкоджену або позаштатну смугу і може сідати навіть на звичайне шосе. Його також може обслуговувати невелика команда техніків у польових умовах поза авіабазою.

У серпні президент Володимир Зеленський згадував, що українські пілоти вже випробували ці літаки у Швеції.

15 вересня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що навіть усупереч високій якості шведських винищувачів Gripen, на яких вже завершили підготовку українські льотчики, пріоритетом для України залишаються американські F-16.

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