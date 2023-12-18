Швеция и Дания договорились купить Украине БМП CV90 на $191,5 млн – около 20 единиц

БМП CV-90 (Фото: EPA)

Министр обороны Швеции Пол Юнсон встретился со своим датским коллегой Троэлсом Лундом: чиновники подписали совместную декларацию о намерениях дальнейшей поддержки Украины в сфере боевых машин пехоты. Об этом сообщается на сайте шведского правительства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сначала Дания внесет финансовый взнос в размере 1,8 миллиарда датских крон (около $191,5 млн), а Швеция поддержит закупки в рамках соглашения, заключенного между Агентством оборонного материального обеспечения и Украиной в июле этого года", – пишет ведомство.

В декларации о намерениях говорится, что стороны будут работать над закупкой для Украины дополнительных бронемашин CV90, которые усилят коллективную способность ВСУ, поясняют в сообщении.

"Это важный шаг для поддержки сил обороны Украины вместе с Данией. Мы будем использовать промышленный потенциал для обеспечения поставок новых CV90 в Украину. CV90 был и является значительным дополнением к обороне Украины после того, как Швеция передала 50 единиц в начале этого года", – заявил министр обороны Швеции.

По данным местного медиа DR, Йонсен ожидает, что в пакет помощи войдет около 20 CV90.

В течение года Швеция передала Украине 50 CV90, эта техника зарекомендовала себя как очень действенная и высоко оцененная в Украине, отмечают в правительстве страны.

СПРАВКА. Combat Vehicle 90 – семейство боевых машин, стоящее на вооружении шведской армии с 1993 года. Боевые машины вооружены 40-мм пушкой, а их броня защищает от попадания 30-мм снарядов. В Швеции более 500 таких БМП.

19 августа Украина и Швеция детализировали договоренность о совместном производстве современных бронированных машин пехоты CV-90 в Украине.

8 декабря Украина и Швеция обсудили возможность передать ВСУ самолеты Gripen. В Минобороны надеются, что Украина получит самолеты, но "есть определенные вопросы, связанные с НАТО".

11 декабря Швеция объявила о новом пакете помощи для Украины на 1,4 млрд шведских крон (около $134 млн).

Читайте также: Одни из самых современных БМП CV-90 станут в защиту Украины – Минобороны