Зимовий пакет на $134 млн. Швеція оголосила про найбільшу двосторонню допомогу Україні

Ульф Крістерссон (Фото - ЕРА)

Швеція оголосила про новий пакет допомоги для України на 1,4 млрд шведських крон (близько $134 млн). Як передає SVT, прем'єр країни Ульф Крістерссон повідомив на пресконференції 11 грудня, що на цей момент це найбільша підтримка в межах двосторонньої допомоги Швеції Україні.

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За його словами, серед іншого кошти підуть на підтримку населення країни напередодні зими.

Більшість грошей, близько $86 млн, надійде до фонду Світового банку з відновлення України. Фонд підтримує центральну інфраструктуру України у сфері енергетики, житла, охорони здоров'я та транспорту.

Гроші підуть на закупівлю обладнання для опалення та передання потужності в українській електромережі. Також кошти будуть спрямовані на інші сфери, щоб допомогти українцям пережити зиму, – наприклад, на притулки.

За словами міністра з міжнародної співпраці та зовнішньої торгівлі Йохана Форсселла, саме цього вимагала українська сторона.

Він звинуватив Росію у проведенні свого роду "енергетичного тероризму" проти України.

"Росія навмисно атакує цивільну інфраструктуру, щоб гарантувати, що цивільному населенню, яке і без того зазнало серйозних випробувань, доведеться ще важче. Цим пакетом ми хочемо допомогти Україні як побудувати нове, так і відновити зруйноване", – заявив Форсселл.