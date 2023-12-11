Зимний пакет на $134 млн. Швеция объявила о самой крупной двусторонней помощи Украине

Ульф Кристерссон (Фото - ЕРА)

Швеция объявила о новом пакете помощи для Украины на 1,4 млрд шведских крон (около $134 млн). Как передает SVT, премьер страны Ульф Кристерссон сообщил на пресс-конфренции 11 декабря, что на данный момент это самая крупная поддержка в рамках двусторонней помощи Швеции Украине.

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По его словам, среди прочего, средства пойдут на поддержку населения страны в преддверии зимы.

Большая часть денег, около $86 млн, поступит в фонд Всемирного банка по восстановлению Украины. Фонд поддерживает центральную инфраструктуру Украины в сфере энергетики, жилья, здравоохранения и транспорта.

Деньги пойдут на закупку оборудования для отопления и передачи мощности в украинской электросети. Также средства будут направлены на другие сферы, чтобы помочь украинцам пережить зиму, – например, на приюты.

По словам министра по международному сотрудничеству и внешней торговле Йохана Форсселла, именно этого требовала украинская сторона.

Он обвинил Россию в проведении своего рода "энергетического терроризма" против Украины.

"Россия намеренно атакует гражданскую инфраструктуру, чтобы гарантировать, что гражданскому населению, и без того подвергшемуся серьезным испытаниям, придется еще труднее. Этим пакетом мы хотим помочь Украине как построить новое, так и восстановить разрушенное", – заявил Форсселл.