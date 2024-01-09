В Швеции призвали готовиться к возможной войне. Просят ориентироваться на методы Украины

Болин призвал граждан "построить тотальную оборону" Швеции и сказал, что мир не является "неподвижной константой"

Карл-Оскар Болин (Фото: EPA/PONTUS LUNDAHL)

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что стране может грозить война и призвал соотечественников делать вклад в оборону. Об этом он заявил на ежегодной конференции по обороне Folk och Försvar, цитирует его The Local.

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По его словам, более 200 лет без войны не должны вызывать у шведов ложное чувство безопасности.

"Всем шведам необходимо действовать сейчас, чтобы повысить устойчивость страны в случае войны. Мир не является неподвижной константой. Многие говорили это до меня, но позвольте мне сделать это в официальном качестве, более прямо и ясно: в Швеции может быть война", — сказал Болин.

Он призвал граждан помочь построить "тотальную оборону" Швеции.

Глава ведомства призвал шведов обратить внимание на пример Украины, которая встретила полномасштабное вторжение России "тотальным сопротивлением".

19 августа 2023 года Украина и Швеция детализировали договоренность о совместном производстве современных бронированных машин пехоты CV-90 в Украине.

8 декабря Украина и Швеция обсудили возможность передать ВСУ самолеты Gripen. В Минобороны надеются, что Украина получит самолеты, но "есть определенные вопросы, связанные с НАТО".

11 декабря Швеция объявила о новом пакете помощи для Украины на 1,4 млрд шведских крон (около $134 млн).

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