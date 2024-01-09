В Швеции призвали готовиться к возможной войне. Просят ориентироваться на методы Украины
Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что стране может грозить война и призвал соотечественников делать вклад в оборону. Об этом он заявил на ежегодной конференции по обороне Folk och Försvar, цитирует его The Local.
По его словам, более 200 лет без войны не должны вызывать у шведов ложное чувство безопасности.
"Всем шведам необходимо действовать сейчас, чтобы повысить устойчивость страны в случае войны. Мир не является неподвижной константой. Многие говорили это до меня, но позвольте мне сделать это в официальном качестве, более прямо и ясно: в Швеции может быть война", — сказал Болин.
Он призвал граждан помочь построить "тотальную оборону" Швеции.
Глава ведомства призвал шведов обратить внимание на пример Украины, которая встретила полномасштабное вторжение России "тотальным сопротивлением".
- 19 августа 2023 года Украина и Швеция детализировали договоренность о совместном производстве современных бронированных машин пехоты CV-90 в Украине.
- 8 декабря Украина и Швеция обсудили возможность передать ВСУ самолеты Gripen. В Минобороны надеются, что Украина получит самолеты, но "есть определенные вопросы, связанные с НАТО".
- 11 декабря Швеция объявила о новом пакете помощи для Украины на 1,4 млрд шведских крон (около $134 млн).
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