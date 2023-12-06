Путін почав погрожувати Латвії. Президент: Хоче нас розділити та знизити підтримку України

Рінкевичс заявив, що в Латвії ніхто не дискримінує росіян, а знання національної мови – це основа будь-якої країни

Едгарс Рінкевичс (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що диктатор Володимир Путін погрозами на адресу його країни продовжує свою стратегію щодо залякування Заходу. Про це він повідомив у інтерв'ю газеті Neatkariga.

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За його словами, погрози Путіна — це політика залякування, а російська пропаганда останнім часом поширює тезу про те, що громадяни РФ або ті, хто "належить до русского мира", зазнають жорстокого поводження.

"Це спроба прикрити всі злодіяння, які творить Росія в Україні. Це була навіть не пряма загроза, а скоріше спроба розворушити і запросити до якихось антидержавних дій тих, хто все ще почувається, що належить до "русского мира", – сказав Рінкевичс.

Він зазначив, що росіяни, які проживають у Латвії, не зазнають дискримінації, проте в країні є законні вимоги щодо знання національної мови.

"Ми бачимо, що в Росії – з тими, хто дотримується іншої думки, або з тими, хто не вміє спілкуватися російською, – немає демократичних дискусій. З цього погляду: це частина стратегічного наративу, в якому домінують зусилля із залякування", – заявив глава латвійської держави.

Політик наголосив, що РФ намагається розділити не лише Латвію, а й західні суспільства, щоб зменшити підтримку України.

Раніше Путін почав погрожувати Латвії, розповідаючи про "русофобію" і "утиснення російськомовних", а також пообіцяв країні "дії у відповідь".

24 жовтня 2022 року Рінкевичс говорив, що Росія має ресурси для довгої війни і Захід "не повинен розслаблятися".

10 січня 2023 року латвійський політик сказав, що повна поразка Росії у війні проти України відповідає інтересам Латвії.

26 вересня президент Латвії в інтерв'ю Welt заявив, що перемога диктатора РФ Путіна у війні проти України може спричинити Третю світову.

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