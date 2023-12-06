Путін почав погрожувати Латвії. Президент: Хоче нас розділити та знизити підтримку України
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що диктатор Володимир Путін погрозами на адресу його країни продовжує свою стратегію щодо залякування Заходу. Про це він повідомив у інтерв'ю газеті Neatkariga.
За його словами, погрози Путіна — це політика залякування, а російська пропаганда останнім часом поширює тезу про те, що громадяни РФ або ті, хто "належить до русского мира", зазнають жорстокого поводження.
"Це спроба прикрити всі злодіяння, які творить Росія в Україні. Це була навіть не пряма загроза, а скоріше спроба розворушити і запросити до якихось антидержавних дій тих, хто все ще почувається, що належить до "русского мира", – сказав Рінкевичс.
Він зазначив, що росіяни, які проживають у Латвії, не зазнають дискримінації, проте в країні є законні вимоги щодо знання національної мови.
"Ми бачимо, що в Росії – з тими, хто дотримується іншої думки, або з тими, хто не вміє спілкуватися російською, – немає демократичних дискусій. З цього погляду: це частина стратегічного наративу, в якому домінують зусилля із залякування", – заявив глава латвійської держави.
Політик наголосив, що РФ намагається розділити не лише Латвію, а й західні суспільства, щоб зменшити підтримку України.
Раніше Путін почав погрожувати Латвії, розповідаючи про "русофобію" і "утиснення російськомовних", а також пообіцяв країні "дії у відповідь".
- 24 жовтня 2022 року Рінкевичс говорив, що Росія має ресурси для довгої війни і Захід "не повинен розслаблятися".
- 10 січня 2023 року латвійський політик сказав, що повна поразка Росії у війні проти України відповідає інтересам Латвії.
- 26 вересня президент Латвії в інтерв'ю Welt заявив, що перемога диктатора РФ Путіна у війні проти України може спричинити Третю світову.
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