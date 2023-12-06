Путин начал угрожать Латвии. Президент: Хочет нас разделить и снизить поддержку Украины

Ринкевичс заявил, что в Латвии никто не дискриминирует русских, а знание национального языка — это основа любой страны

Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что диктатор Владимир Путин угрозами в адрес его страны продолжает свою стратегию по запугиванию Запада. Об этом он сообщил в интервью изданию Neatkariga.

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По его словам, угрозы Путина — это политика запугивания, а российская пропаганда в последнее время распространяет тезис о том, что граждане РФ или те, кто "принадлежит к русскому миру", подвергаются жестокому обращению.

"Это попытка прикрыть все злодеяния, которые творит Россия в Украине. Это была даже не прямая угроза, а скорее попытка расшевелить и пригласить к каким-то антигосударственным действиям тех, кто все еще чувствует себя принадлежащими к "русскому миру", — сказал Ринкевичс.

Он отметил, что русские, которые проживают в Латвии, не подвергаются дискриминации, однако в стране есть законные требования по знанию национального языка.

"Мы видим, что в России – с теми, кто придерживается иного мнения, или с теми, кто не умеет общаться по-русски, – нет демократических дискуссий. С этой точки зрения: это часть стратегического нарратива, в котором доминируют усилия по запугиванию", — заявил глава латвийского государства.

Политик подчеркнул, что РФ пытается разделить не только Латвию, но и западные общества, чтобы уменьшить поддержку Украины.

Ранее Путин начал угрожать Латвии, рассказывая о "русофобии" и "притеснении русскоязычных", а также пообещал стране "ответные действия".

24 октября 2022 года Ринкевичс говорил, что у России есть ресурсы для долгой войны и Запад "не должен расслабляться".

10 января 2023 года латвийский политик сказал, что полное поражение России в войне против Украины отвечает интересам Латвии.

26 сентября президент Латвии в интервью Welt заявил, что победа диктатора РФ Путина в войне против Украины может повлечь за собой Третью мировую.

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