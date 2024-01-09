Швеция направит в Латвию свои войска для сдерживания России – премьер Кристерссон
В 2025 году Швеция планирует отправить войска в Латвию в составе возглавляемых Канадой сил для сдерживания России от нападения, несмотря на то, что страна еще не является полноправным членом НАТО. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время Национальной конференции по обороне, его цитирует шведская ежедневная утренняя газета Dagens Nyheter.
Кристерссон подчеркнул, что "не будет тратить время на ожидание окончательной ратификации" членства страны в НАТО, и предупредил, что Россия "пытается дестабилизировать всю Европу" с помощью угроз, дезинформации и кибератак.
Премьер-министр страны отметил, что поддержка Украины со стороны Швеции, ЕС и США должна продолжаться. Также, по его мнению, "критика недостаточной вовлеченности Америки звучит ошибочно", если ЕС не отстаивает свой континент.
Он добавил, что "Швеция имеет уникальный военный потенциал – в воздухе и под водой; с разведывательными возможностями и закаленными солдатами".
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По словам Кристерссона, Швеция внесет свой вклад в защиту и сдерживание НАТО и готова предоставить наземные боевые подразделения для защиты стран Балтии.
"Сегодня я могу сказать, что правительство нацелено на то, чтобы Швеция участвовала с сокращенным батальоном в возглавляемых Канадой силах в Латвии", – добавил он.
Украина, по его словам, продемонстрировала, что "важнейшим ресурсом страны в войне является общая воля к защите", поэтому, по его словам, 19 января Швеция снова вводит гражданский долг.
Швеция все еще ждет одобрения Турцией и Венгрией ее заявки на вступление в НАТО, которую она подала одновременно с Финляндией в мае 2022 года. Членом НАТО Финляндия стала в мае 2023 года.
- 26 сентября 2023 года президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Welt заявил, что победа диктатора РФ Путина в войне против Украины может повлечь за собой Третью мировую.
- 3 января президент Латвии заявил, что его страна будет укреплять военную инфраструктуру на границе с Россией и Беларусью.
- 9 января министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что стране может угрожать война, и призвал соотечественников вносить вклад в оборону.
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