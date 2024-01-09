Швеция направит в Латвию свои войска для сдерживания России – премьер Кристерссон

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Фото: EPA)

В 2025 году Швеция планирует отправить войска в Латвию в составе возглавляемых Канадой сил для сдерживания России от нападения, несмотря на то, что страна еще не является полноправным членом НАТО. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время Национальной конференции по обороне, его цитирует шведская ежедневная утренняя газета Dagens Nyheter.

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Кристерссон подчеркнул, что "не будет тратить время на ожидание окончательной ратификации" членства страны в НАТО, и предупредил, что Россия "пытается дестабилизировать всю Европу" с помощью угроз, дезинформации и кибератак.

Премьер-министр страны отметил, что поддержка Украины со стороны Швеции, ЕС и США должна продолжаться. Также, по его мнению, "критика недостаточной вовлеченности Америки звучит ошибочно", если ЕС не отстаивает свой континент.

Он добавил, что "Швеция имеет уникальный военный потенциал – в воздухе и под водой; с разведывательными возможностями и закаленными солдатами".

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По словам Кристерссона, Швеция внесет свой вклад в защиту и сдерживание НАТО и готова предоставить наземные боевые подразделения для защиты стран Балтии.

"Сегодня я могу сказать, что правительство нацелено на то, чтобы Швеция участвовала с сокращенным батальоном в возглавляемых Канадой силах в Латвии", – добавил он.

Украина, по его словам, продемонстрировала, что "важнейшим ресурсом страны в войне является общая воля к защите", поэтому, по его словам, 19 января Швеция снова вводит гражданский долг.

Швеция все еще ждет одобрения Турцией и Венгрией ее заявки на вступление в НАТО, которую она подала одновременно с Финляндией в мае 2022 года. Членом НАТО Финляндия стала в мае 2023 года.

26 сентября 2023 года президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Welt заявил, что победа диктатора РФ Путина в войне против Украины может повлечь за собой Третью мировую.

3 января президент Латвии заявил, что его страна будет укреплять военную инфраструктуру на границе с Россией и Беларусью.

9 января министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что стране может угрожать война, и призвал соотечественников вносить вклад в оборону.

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