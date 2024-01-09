Швеция перечислит около $5 млн в фонд НАТО для помощи Украине: на что пойдут средства

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Швеция перечислит около $5 млн в фонд НАТО для помощи Украине: эти средства пойдут на военное оборудование, топливо и медикаменты. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

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Фонд помощи НАТО Украине получит 50 млн шведских крон. Деньги пойдут на поддержку недостающих финансирования проектов, таких как:

→ закупка оборонного оборудования;

→ закупка топлива;

→ закупка медикаментов;

→ закупка оборудования для разминирования.

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Еще пять млн шведских крон будут предоставлены Грузии на проекты в таких сферах, как:

→ урегулирование кризисов;

→ кибербезопасность;

→ обмен разведданными.

Ранее министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что стране может угрожать война, и призвал соотечественников вносить вклад в оборону.

9 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что в 2025 году страна планирует направить войска в Латвию в составе возглавляемых Канадой сил для сдерживания России от нападения, несмотря на то, что страна еще не является полноправным членом НАТО.

19 августа 2023 Украина и Швеция детализировали договоренность о совместном производстве современных бронированных машин пехоты CV-90 в Украине.

8 декабря Украина и Швеция обсудили возможность передать ВСУ самолеты Gripen. В Минобороны надеются, что Украина получит самолеты, но есть определенные вопросы, связанные с НАТО.

11 декабря Швеция объявила о новом пакете помощи для Украины на 1,4 млрд шведских крон (около $134 млн).

18 декабря Швеция и Дания договорились купить Украине БМП CV90 на $191,5 млн.

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