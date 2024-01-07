Головне зовнішньополітичне завдання Швеції – підтримка України: глава МЗС

Тобіас Більстрем (Фото - EPA)

Основним завданням зовнішньої політики України Швеції на найближчі роки буде підтримка України. Про це заявив у виступі на оборонній конференції міністр закордонних справ країни Тобіас Більстрем.

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Підтримка України буде головним зовнішньополітичним завданням Швеції найближчими роками, сказав Більстрем на конференції Folk och Försvar (Люди та оборона).

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція відмовилася від політики неприєднання, якої дотримувалася десятиліття, і подала заявку на вступ до НАТО.

28 червня 2022 року НАТО запросило Швецію та Фінляндію стати членами Альянсу. Заявку Швеції ратифікували всі члени Альянсу, окрім Туреччини та Угорщини.

17 вересня 2023 року президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Швеція "не виконала дані Туреччини обіцянки" і тому не отримає її підтримки для вступу в НАТО.

Проте 23 жовтня Ердоган підписав протокол про вступ Швеції в НАТО і вніс його на розгляд парламенту Туреччини.

6 грудня Швеція та США уклали угоду про оборонне співробітництво, яка створює умови для зміцнення військового потенціалу Швеції навіть у тому випадку, якщо їй не вдасться стати членом НАТО.

19 серпня 2023 року Україна та Швеція деталізували домовленість про спільне виробництво сучасних броньованих машин піхоти CV-90 в Україні.

8 грудня Україна та Швеція обговорили можливість передати ЗСУ літаки Gripen. У Міноборони сподіваються, що Україна отримає літаки, але є певні питання, пов'язані з НАТО.

11 грудня Швеція оголосила про новий пакет допомоги для України на 1,4 млрд шведських крон (близько $134 млн).

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