Главная внешнеполитическая задача Швеции – поддержка Украины: глава МИД

Среди задач внешней политики Швеции в ближайшие годы главной будет поддержка Украины, сказал Тобиас Бильстрем

Тобиас Бильстрем (Фото - EPA)

Основной задачей внешней политики Швеции на ближайшие годы будет поддержка Украины. Об этом заявил в выступлении на оборонной конференции министр иностранных дел страны Тобиас Бильстрем.

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Поддержка Украины будет главной внешнеполитической задачей Швеции в ближайшие годы, сказал Бильстрем на конференции Folk och Försvar (Люди и оборона).

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Швеция отказалась от политики неприсоединения, которой придерживалась десятилетия, и подала заявку на вступление в НАТО.

28 июня 2022 года НАТО пригласило Швецию и Финляндию стать членами Альянса. Заявку Швеции ратифицировали все члены Альянса, кроме Турции и Венгрии.

17 сентября 2023 года президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Швеция "не выполнила данные Турции обещания" и потому не получит ее поддержки для вступления в НАТО.

Тем не менее, 23 октября Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и внес его на рассмотрение парламента Турции.

6 декабря Швеция и США заключили соглашение об оборонном сотрудничестве, которое создает условия для укрепления военного потенциала Швеции даже в том случае, если ей не удастся стать членом НАТО.

19 августа 2023 года Украина и Швеция детализировали договоренность о совместном производстве современных бронированных машин пехоты CV-90 в Украине.

8 декабря Украина и Швеция обсудили возможность передать ВСУ самолеты Gripen. В Минобороны надеются, что Украина получит самолеты, но "есть определенные вопросы, связанные с НАТО".

11 декабря Швеция объявила о новом пакете помощи для Украины на 1,4 млрд шведских крон (около $134 млн).

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