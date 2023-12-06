Швеция предоставила США широкие права для военного присутствия на своей территории

Швеция и США заключили соглашение об оборонном сотрудничестве, которое дает странам широкие возможности, даже если Швеции не удастся стать членом НАТО

Ллойд Остин и Пол Йонсон (Фото - EPA)

Швеция и США заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое дает военным США широкие возможности на территории страны даже в том случае, если Швеции не удастся стать членом НАТО. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

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Министры обороны Швеции Пол Йонсон и глава Пентагона Ллойд Остин 5 декабря подписали соглашение, которое задает рамки для присутствия военных частей США на территории Швеции, включая "правовой статус американского военного персонала, его допуск на военные объекты и предоставление оружия и снаряжения".

Йонсон заявил, что заключенное соглашение создает для Швеции "более благоприятные условия для получения американской помощи в случае войны или кризиса". Он пояснил, что американские военные получат доступ ко всем военным объектам и полигонам в Швеции, хотя о создании американских военных баз в Швеции речь не идет.

Заключенное между США и Швецией двустороннее соглашение будет действовать вне зависимости от того, удастся ли Швеции стать членом НАТО – ее заявку на вступление до сих пор блокируют Турция и Венгрия. Однако если Турция пытается добиться от Швеции более-менее четко сформулированных уступок, то Будапешт публично выдвигает Стокгольму невразумительные обвинения в "шатких претензиях на моральное превосходство" и "проявлении неуважения".

В прошлом году Норвегия и США также подписали подобное соглашение, Финляндия и Дания ведут переговоры с США о заключении аналогичных договоров.

28 июня 2022 года НАТО пригласило Швецию и Финляндию стать членами Альянса.

4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО.

23 октября Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и внес его на рассмотрение парламента Турции.

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