Швеція надала США широкі права для військової присутності на своїй території

Швеція та США уклали угоду про оборонну співпрацю, яка дає країнам широкі можливості, навіть якщо Швеції не вдасться стати членом НАТО

Ллойд Остін та Пол Йонсон (Фото - EPA)

Швеція та США уклали угоду про співробітництво у сфері оборони, яка дає військовим США широкі можливості на території країни навіть у тому випадку, якщо Швеції не вдасться стати членом НАТО. Про це йдеться у повідомленні Пентагону.

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Міністри оборони Швеції Пол Йонсон та голова Пентагону Ллойд Остін 5 грудня підписали угоду, яка задає рамки для присутності військових частин США на території Швеції, включно з "правовим статусом американського військового персоналу, його допуск на військові об'єкти та надання зброї і спорядження".

Йонсон заявив, що укладена угода створює для Швеції "сприятливіші умови для отримання американської допомоги у разі війни або кризи". Він пояснив, що американські військові отримають доступ до всіх військових об'єктів та полігонів у Швеції, хоча про створення американських військових баз у Швеції не йдеться.

Укладена між США та Швецією двостороння угода діятиме незалежно від того, чи вдасться Швеції стати членом НАТО – її заявку на вступ досі блокують Туреччина та Угорщина. Однак якщо Туреччина намагається домогтися від Швеції більш-менш чітко сформульованих поступок, то Будапешт публічно висуває Стокгольму незрозумілі звинувачення у "хитких претензіях на моральну зверхність" та "прояві неповаги".

Минулого року Норвегія та США також підписали подібну угоду, Фінляндія та Данія ведуть переговори зі США щодо укладання аналогічних договорів.

28 червня 2022 року НАТО запросило Швецію та Фінляндію стати членами Альянсу.

4 квітня 2023 року Фінляндія вступила до НАТО.

23 жовтня Ердоган підписав протокол про вступ Швеції до НАТО та вніс його на розгляд парламенту Туреччини.

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