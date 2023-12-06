Швеція надала США широкі права для військової присутності на своїй території
Швеція та США уклали угоду про співробітництво у сфері оборони, яка дає військовим США широкі можливості на території країни навіть у тому випадку, якщо Швеції не вдасться стати членом НАТО. Про це йдеться у повідомленні Пентагону.
Міністри оборони Швеції Пол Йонсон та голова Пентагону Ллойд Остін 5 грудня підписали угоду, яка задає рамки для присутності військових частин США на території Швеції, включно з "правовим статусом американського військового персоналу, його допуск на військові об'єкти та надання зброї і спорядження".
Йонсон заявив, що укладена угода створює для Швеції "сприятливіші умови для отримання американської допомоги у разі війни або кризи". Він пояснив, що американські військові отримають доступ до всіх військових об'єктів та полігонів у Швеції, хоча про створення американських військових баз у Швеції не йдеться.
Укладена між США та Швецією двостороння угода діятиме незалежно від того, чи вдасться Швеції стати членом НАТО – її заявку на вступ досі блокують Туреччина та Угорщина. Однак якщо Туреччина намагається домогтися від Швеції більш-менш чітко сформульованих поступок, то Будапешт публічно висуває Стокгольму незрозумілі звинувачення у "хитких претензіях на моральну зверхність" та "прояві неповаги".
Минулого року Норвегія та США також підписали подібну угоду, Фінляндія та Данія ведуть переговори зі США щодо укладання аналогічних договорів.
- 28 червня 2022 року НАТО запросило Швецію та Фінляндію стати членами Альянсу.
- 4 квітня 2023 року Фінляндія вступила до НАТО.
- 23 жовтня Ердоган підписав протокол про вступ Швеції до НАТО та вніс його на розгляд парламенту Туреччини.
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