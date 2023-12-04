Як Росія планувала перешкодити вступу Фінляндії та Швеції до НАТО: Yle отримало доповідь розвідки

Прапори країн - членів НАТО (Фото: EPA)

Росія планувала зірвати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, організовуючи, серед іншого, демонстрації та акції протесту та посилюючи страх до ісламу в країнах ЄС. Про це стало відомо із секретної розвідувальної доповіді, яка потрапила до рук редакції журналістських розслідувань фінського телерадіомовника Yle MOT.

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Згідно з дослідженням російська розвідка готувалася провести кампанію з дестабілізації процесу вступу держав до НАТО перед тим, як країни отримають схвалення на членство в Альянсі.

План став відомий з меморандуму, складеного російським офіцером розвідки, який у результаті витоку потрапив до Центру журналістських розслідувань "Досьє".

Сильні протести у Швеції після спалення Корану посилили страх перед ісламом у країнах ЄС, документ закликав до подальшого нагнітання цієї напруженості. Журналісти зазначили, що метою було також посилення непорозумінь між Туреччиною, європейськими країнами та НАТО.

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Поліція безпеки Фінляндії підтвердила, що знала про плани російської розвідки щодо підбурювання до демонстрацій і у Фінляндії. Однак у документах немає жодних ознак того, що РФ реалізувала свої плани у Фінляндії.

У матеріалах російських спецслужб були перераховані засоби, які можуть бути використані для організації кампаній з дестабілізації. До прикладу, у великих європейських містах були заплановані демонстрації, що висміюють президента Туреччини Реджепа Ердогана.

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Один із методів, згаданих у документі: "якомога більше настінних написів проти ісламу та Ердогана на видних місцях".

Російський план передбачав максимально широке поширення відеозаписів демонстрацій у соціальних мережах. Очікували, що ЗМІ також висвітлюватимуть ці події, йдеться в матеріалі.

Згідно з матеріалами російської розвідки, що потрапили до ЗМІ, деякі заплановані акції протесту були проведені. Журналісти мають інформацію про автора документів і розвідувальний підрозділ, у якому він працює, однак цю інформацію не публікують з міркувань безпеки.

28 червня 2022 року НАТО запросило Швецію та Фінляндію стати членами Альянсу.

Будапешт відклав ратифікацію заявок Фінляндії та Швеції на вступ до Альянсу відразу після того, як Туреччина заявила, що має "перешкоди" для такої ратифікації. Позиція Угорщини змінилася на протилежну відразу після того, як ратифікацію заявки Фінляндії підтримав президент Туреччини Ердоган. 4 квітня 2023 року Фінляндія вступила до НАТО.

23 жовтня Ердоган підписав протокол про вступ Швеції до НАТО та вніс його на розгляд парламенту Туреччини.

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