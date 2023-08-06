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РФ поширює фейки арабською, що влада Швеції нібито підтримує спалення Корану

Этот материал также доступен на русском
06.08.2023, 19:49
РФ поширює фейки арабською, що влада Швеції нібито підтримує спалення Корану - Фото
Учасниця протестів проти спалення Корану у Швеції (Фото - EPA)

Російська пропаганда поширює арабською мовою фейки про те, що влада Швеції нібито "підтримує" акції зі спаленням Корану, щоб створити напругу між Швецією з Туреччиною та завадити вступу країни до НАТО. Цьому присвячена стаття The Guardian .

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Стаття цитує заяву Агентства психологічного захисту Швеції (офіційний департамент міністерства оборони країни) про те, що кремлівські пропагандистські ресурси RT і Sputnik опублікували арабською мовою серію статей, в яких говорилося, що шведський уряд нібито "підтримує спалення Корану".

Протягом липня моніторингові служби Швеції зареєстрували близько мільйона публікацій у соцмережах арабською та іншими мовами, присвячені тому, що Швеція є "ісламофобською країною", оскільки її уряд нібито підтримує наругу над Кораном. Як заявив представник Агентства Мікаель Естлунд, серед тих, хто розповсюджував ці фейки, були як ісламські екстремісти, так і державні медіа. Естлунд також вважає, що ці фейки схвалив Кремль.

"На каналах RT і Sputnik арабською мовою в червні та липні було кілька публікацій з подібними наративами. Очевидно, що вони хочуть донести ці меседжі до арабських спільнот", – сказав він.

У ніч на 20 липня сотні прихильників радикального проповідника Муктади ас-Садра захопили та підпалили посольство Швеції у центрі Багдада після того, як у Швеції видали дозвіл провести акцію зі спаленням Корану.

Раніше Туреччина використала дозволені у Швеції акції зі спаленням Корану як привід блокувати вступу країни до НАТО.

  • 21 січня 2023 року ультраправий шведський політик Расмус Палудан на мітингу в Стокгольмі спалив Коран і сказав промову, в якій засудив іслам. Туреччина на знак протесту скасувала запланований наступного тижня візит міністра оборони Швеції.
  • 29 червня іракський біженець порвав і спалив Коран біля центральної мечеті Стокгольма. Шведська поліція дозволила проведення акції, але згодом звинуватила чоловіка у агітації проти етнічної чи національної групи.

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Сергій Бережний
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