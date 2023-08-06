РФ поширює фейки арабською, що влада Швеції нібито підтримує спалення Корану
Російська пропаганда поширює арабською мовою фейки про те, що влада Швеції нібито "підтримує" акції зі спаленням Корану, щоб створити напругу між Швецією з Туреччиною та завадити вступу країни до НАТО. Цьому присвячена стаття The Guardian .
Стаття цитує заяву Агентства психологічного захисту Швеції (офіційний департамент міністерства оборони країни) про те, що кремлівські пропагандистські ресурси RT і Sputnik опублікували арабською мовою серію статей, в яких говорилося, що шведський уряд нібито "підтримує спалення Корану".
Протягом липня моніторингові служби Швеції зареєстрували близько мільйона публікацій у соцмережах арабською та іншими мовами, присвячені тому, що Швеція є "ісламофобською країною", оскільки її уряд нібито підтримує наругу над Кораном. Як заявив представник Агентства Мікаель Естлунд, серед тих, хто розповсюджував ці фейки, були як ісламські екстремісти, так і державні медіа. Естлунд також вважає, що ці фейки схвалив Кремль.
"На каналах RT і Sputnik арабською мовою в червні та липні було кілька публікацій з подібними наративами. Очевидно, що вони хочуть донести ці меседжі до арабських спільнот", – сказав він.
У ніч на 20 липня сотні прихильників радикального проповідника Муктади ас-Садра захопили та підпалили посольство Швеції у центрі Багдада після того, як у Швеції видали дозвіл провести акцію зі спаленням Корану.
Раніше Туреччина використала дозволені у Швеції акції зі спаленням Корану як привід блокувати вступу країни до НАТО.
- 21 січня 2023 року ультраправий шведський політик Расмус Палудан на мітингу в Стокгольмі спалив Коран і сказав промову, в якій засудив іслам. Туреччина на знак протесту скасувала запланований наступного тижня візит міністра оборони Швеції.
- 29 червня іракський біженець порвав і спалив Коран біля центральної мечеті Стокгольма. Шведська поліція дозволила проведення акції, але згодом звинуватила чоловіка у агітації проти етнічної чи національної групи.
Читайте також: У Росії підпалили одразу 20 екземплярів Корану – відео
Коментарі