В ніч проти 20 липня сотні мусульман-шиїтів, прихильників радикального проповідника Муктади ас-Садра, захопили й підпалили посольство Швеції в центрі Багдада. Вони протестували проти чергового спалення Корану в Стокгольмі. Про це повідомляють de Volkskrant та Reuters.

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18 липня поліція Стокгольма вирішила видати дозвіл на чергове публічне спалення Корану.

Як повідомили шведські ЗМІ, заявку на спалення Корану і прапора Іраку перед посольством Іраку подали двоє людей, серед яких чоловік, що вже спалював Коран у червні, викликавши шквал протестів із боку мусульманських країн.

Міністерство закордонних справ Швеції заявило, що персонал посольства перебуває в безпеці. Прессекретар МЗС нагадав, що іракська влада несе відповідальність за захист дипломатичних місій і персоналу.

Міністерство закордонних справ Іраку також засудило штурм, зазначивши, що уряд країни дав вказівку силам безпеки провести швидке розслідування, встановити винних і притягнути їх до відповідальності.

Пізніше іракські правоохоронці намагалися вигнати протестувальників із території посольства. Демонстранти у відповідь кидали каміння.

На початку 2023 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив ветувати вступ Швеції до НАТО, оскільки вона дозволяє проведення акцій на кшталт спалювання Корану. 10 липня він погодився розблокувати шлях скандинавської країни до Альянсу.

21 січня 2023 року ультраправий шведський політик Расмус Палудан на мітингу в Стокгольмі спалив Коран і виголосив промову, у якій засудив іслам. Туреччина на знак протесту скасувала запланований на наступний тиждень візит міністра оборони Швеції.

29 червня протестувальник порвав і спалив Коран біля центральної мечеті Стокгольма. Шведська поліція надала дозвіл на проведення акції, але згодом звинуватила чоловіка в агітації проти етнічної чи національної групи.

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