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В Багдаде сотни протестующих захватили и подожгли посольство Швеции – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 11:06
Фото: Reuters
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В ночь на 20 июля сотни мусульман-шиитов, сторонников радикального проповедника Муктады ас-Садра, захватили и подожгли посольство Швеции в центре Багдада. Они протестовали против очередного сожжения Корана в Стокгольме. Об этом сообщают de Volkskrant и Reuters.

18 июля полиция Стокгольма решила выдать разрешение на очередное публичное сожжение Корана.

Как сообщили шведские СМИ, заявку на сожжение Корана и флага Ирака перед посольством Ирака подали два человека, среди которых мужчина, уже сжигавший Коран в июне, вызвав шквал протестов со стороны мусульманских стран.

Министерство иностранных дел Швеции заявило, что персонал посольства находится в безопасности. Пресс-секретарь МИД напомнил, что иракские власти несут ответственность за защиту дипломатических миссий и персонала.

Министерство иностранных дел Ирака также осудило штурм, отметив, что правительство страны дало указание силам безопасности провести скорейшее расследование, установить виновных и привлечь их к ответственности.

Позже иракские правоохранители пытались выгнать протестующих с территории посольства. Демонстранты в ответ бросали камни.

В начале 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ветировать вступление Швеции в НАТО, поскольку она разрешает проведение акций типа сжигания Корана. 10 июля он согласился разблокировать путь скандинавской страны в Североатлантический союз.

  • 21 января 2023 года ультраправый шведский политик Расмус Палудан на митинге в Стокгольме сжег Коран и произнес речь, в которой осудил ислам. Турция в знак протеста упразднила запланированный на следующую неделю визит министра обороны Швеции.
  • 29 июня протестующий порвал и сжег Коран у центральной мечети Стокгольма. Шведская полиция разрешила проведение акции, но впоследствии обвинила мужчину в агитации против этнической или национальной группы.

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Милана Головань
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посольствоиракшвецияКоран
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