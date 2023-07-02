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В России подожгли сразу 20 экземпляров Корана – видео

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2023, 17:01
В России подожгли сразу 20 экземпляров Корана – видео - Фото
Сожженные экземпляры Корана (Фото - Telegram ЧП Кавказ)

В селе Чегем-Второй в Кабардино-Балкарии местный житель в мечети поджег 20 экземпляров Корана. Об этом сообщают Кавказ.Реалии

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В ночь на 2 июля местный житель поджег сразу два десятка экземпляров Корана в мечети села Чегем-Второй. Поджигатель задержан, по предварительным данным, он находился "в неадекватном состоянии". Информацию официально подтвердил глава Чегемского района.

Действия злоумышленника попали на камеры наблюдения. На записи видно, как мужчина складывает Кораны на полу, прежде чем пожечь их. 

  • 23 января 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ожидать поддержки Турции на ее вступление в НАТО после акции правых экстремистов с сожжением Корана в Стокгольме. Шведские власти осудили сожжение Корана. "В Швеции широкая свобода самовыражения, но это не значит, что шведское правительство поддерживает такие взгляды", – заявил глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем.
Сергей Бережной
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Корансожжениекабардино-балкария
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