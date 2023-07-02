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У Росії підпалили відразу 20 екземплярів Корану – відео

Этот материал также доступен на русском
02.07.2023, 17:01
У Росії підпалили відразу 20 екземплярів Корану – відео - Фото
Спалені екземпляри Корану (Фото - Telegram ЧП Кавказ)

У селі Чегем-Другий у Кабардино-Балкарії місцевий житель у мечеті підпалив 20 екземплярів Корану. Про це повідомляють Кавказ.Реалії.

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У ніч на 2 липня місцевий житель підпалив одразу два десятки екземплярів Корану у мечеті села Чегем-Другий. Палій затриманий, за попередніми даними, він перебував "у неадекватному стані". Інформацію офіційно підтвердив голова Чегемського району.

Дії зловмисника потрапили на камери спостереження. На записі видно, як чоловік складає Корани на підлозі, перш ніж спалити їх.

  • 23 січня 2023 року президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Швеції не варто очікувати на підтримку Туреччини на її вступ до НАТО після акції правих екстремістів зі спаленням Корану в Стокгольмі. Шведська влада засудила спалення Корану. "У Швеції широка свобода самовираження, але це не означає, що шведський уряд підтримує такі погляди", – заявив глава МЗС Швеції Тобіас Біллстрем.
Сергій Бережний
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