Эрдоган согласился разблокировать вступление Швеции в НАТО

Сегодня, 10 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и будет способствовать его одобрению. Об этом говорится в релизе на сайте НАТО по результатам сегодняшней встречи Эрдогана, премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и генсека Альянса Йенса Столтенберга.

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"Я рад объявить, что президент Эрдоган согласился как можно скорее направить протокол о присоединении Швеции в Великое национальное собрание и обеспечить ратификацию", – заявил Столтенберг.

Сообщается, что Швеция и Турция договорились продолжить сотрудничество в рамках соглашений о борьбе с терроризмом и согласились, что это долгосрочная работа, которая будет продолжаться и после вступления Швеции в НАТО.

Швеция и Турция также договорились активизировать экономическое сотрудничество в процессе вступления в ЕС, включая модернизацию Таможенного союза ЕС-Турция и либерализацию визового режима.

"Исходя из этого и учитывая императивы сдерживания и защиты евроатлантического региона, Турция передаст протокол о присоединении Швеции в Великое национальное собрание (парламент) и будет тесно сотрудничать с Собранием для обеспечения ратификации", – говорится в релизе НАТО.

Ранее сегодня Эрдоган заявил, что поддержит членство Швеции в Альянсе, если ЕС откроет двери для Турции.

28 июня 2022 года НАТО пригласило Швецию и Финляндию стать членами НАТО.

4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО.

4 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам беседы с президентом Турции заявил, что Швеция имеет возможность присоединиться к НАТО уже на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет в июле.

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