РФ распространяет фейки на арабском, что власти Швеции якобы поддерживает сожжение Корана

Российская пропаганда распространяет на арабском языке фейки о том, что власти Швеции якобы "поддерживают" акции с сожжением Корана, чтобы создать напряжение между Швецией с Турцией и помешать вступлению страны в НАТО. Этому посвящена статья The Guardian.

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Статья цитирует заявление Агентства психологической защиты Швеции (официальный департамент министерства обороны страны) о том, что кремлевские пропагандистские ресурсы RT и Sputnik опубликовали на арабском языке серию статей, в которых говорилось, что шведское правительство якобы "поддерживает сожжение Корана".

На протяжении июля мониторинговые службы Швеции зарегистрировали около миллиона публикаций в соцсетях на арабском и других языках, посвященные тому, что Швеция является "исламофобской страной", поскольку ее правительство якобы поддерживает надругательство над Кораном. Как заявил представитель Агентства Микаэль Эстлунд, среди тех, кто распространял эти фейки, были как исламские экстремисты, так и государственные медиа. Эстлунд также считает, что эти фейки были одобрены Кремлем.

"На каналах RT и Sputnik на арабском языке в июне и июле было несколько публикаций с подобными нарративами. Очевидно, что они хотят донести эти месседжи до арабских сообществ", – сказал он.

В ночь на 20 июля сотни сторонников радикального проповедника Муктады ас-Садра захватили и подожгли посольство Швеции в центре Багдада после того, как в Швеции выдали разрешение провести акцию с сожжением Корана.

Ранее Турция использовала разрешенные в Швеции акции с сожжением Корана как повод блокировать принятие страны в НАТО.

21 января 2023 года ультраправый шведский политик Расмус Палудан на митинге в Стокгольме сжег Коран и произнес речь, в которой осудил ислам. Турция в знак протеста упразднила запланированный на следующую неделю визит министра обороны Швеции.

29 июня иракский беженец порвал и сжег Коран у центральной мечети Стокгольма. Шведская полиция разрешила проведение акции, но впоследствии обвинила мужчину в агитации против этнической или национальной группы.

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