Как РФ хотела сорвать вступление Финляндии и Швеции в НАТО: Yle получило доклад разведки

Флаги стран - членов НАТО (Фото: EPA)

Россия планировала сорвать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, организуя, среди прочего, демонстрации и акции протеста и усиливая страх к исламу в странах ЕС. Об этом стало известно из секретного разведывательного доклада, который попал в руки редакции журналистских расследований финского телерадиовещателя Yle MOT.

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Согласно исследованию российская разведка готовилась провести кампанию по дестабилизации процесса вступления государств в НАТО перед тем, как страны получат одобрение на членство в Альянсе.

План стал известен из меморандума, составленного российским офицером разведки, в результате утечки попавшего в Центр журналистских расследований "Досье".

Сильные протесты в Швеции после сожжения Корана усилили страх перед исламом в странах ЕС, документ призвал к дальнейшему нагнетанию этой напряженности. Журналисты отметили, что целью было также усиление недоразумений между Турцией, европейскими странами и НАТО.

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Полиция безопасности Финляндии подтвердила, что знала о планах российской разведки по подстрекательству к демонстрациям и в Финляндии. Однако в документах нет никаких признаков того, что РФ реализовала свои планы в Финляндии.

В материалах российских спецслужб были перечислены средства, которые могут быть использованы для организации кампаний по дестабилизации. К примеру, в крупных европейских городах были запланированы демонстрации, высмеивающие президента Турции Реджепа Эрдогана.

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Один из методов, по данным издания, упомянутых в документе: "как можно больше настенных надписей против ислама и Эрдогана на видных местах".

Российский план предусматривал максимально широкое распространение видеозаписей демонстраций в социальных сетях. Ожидалось, что СМИ также будут освещать эти события, говорится в материале.

Согласно материалам российской разведки, попавшим в СМИ, некоторые запланированные акции протеста были проведены. У журналистов есть информация об авторе документов и разведывательном подразделении, в котором он работает, однако эту информацию не публикуют из соображений безопасности.

28 июня 2022 года НАТО пригласило Швецию и Финляндию стать членами Североатлантического союза.

Будапешт отложил ратификацию заявок Финляндии и Швеции на вступление в Альянс сразу после того, как Турция заявила, что имеет "помехи" для такой ратификации. Позиция Венгрии сменилась на противоположную сразу после того, как ратификацию заявки Финляндии поддержал президент Турции Эрдоган. 4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО.

23 октября Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и внес его на рассмотрение парламента Турции.

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