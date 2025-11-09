Росіяни вдарили дронами по першій зі збудованих в Україні великих "зелених" ТЕЦ – фото
Під час нічного удару 9 листопада окупанти атакували об'єкт групи компаній Clear Energy – першу з великих станцій в Україні, що працюють на біомасі. Про це повідомив співзасновник бізнесу Андрій Гріненко.
"Сьогодні вночі три дрони атакували одну з наших українських ТЕЦ – ту, яку ми з командою Clear Energy збудували у 2016 році. Вона стала еталоном для галузі – першою великою станцією на біомасі, що довела Україні: енергетична незалежність починається з місцевих ресурсів", – написав він.
Гріненко зазначив, що обійшлося без постраждалих.
Clear Energy – компанія, що займається альтернативною (зеленою) енергетикою, виробник електрики з відновлювальних ресурсів.
- У неділю, 9 листопада, через російські удари по енергетиці та відключення світла у Києві не працює фунікулер, а в Харкові – метро.
