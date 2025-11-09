Россияне ударили дронами по первой из построенных в Украине крупных "зеленых" ТЭЦ – фото

Фото: Facebook Андрея Гриненко

Во время ничего удара 9 ноября оккупанты атаковали объект группы компаний Clear Energy – первую из крупных станций в Украине, работающих на биомассе. Об этом сообщил соучредитель бизнеса Андрей Гриненко.

"Сегодня ночью три дрона атаковали одну из наших украинских ТЭЦ – ту, которую мы с командой Clear Energy построили в 2016 году. Она стала эталоном для отрасли – первой крупной станцией на биомассе, которая доказала Украине: энергетическая независимость начинается с местных ресурсов", – написал он.

Гриненко отметил, что обошлось без пострадавших.

Clear Energy – компания, занимающаяся альтернативной (зеленой) энергетикой, производитель электричества из возобновляемых ресурсов.

Фото: Facebook Андрея Гриненко

Фото: Facebook Андрея Гриненко

Фото: Facebook Андрея Гриненко

Фото: Facebook Андрея Гриненко

Фото: Facebook Андрея Гриненко