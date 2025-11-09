В Киеве не работает фуникулер, в Харькове – метро
Из-за российских ударов по энергетике и отключений света в Киеве не работает фуникулер, а в Харькове – метро. Об этом сообщили Киевская городская государственная администрация и Харьковский метрополитен.
В КГГА проинформировали, что в связи со стабилизационным отключением временно не работает фуникулер. После восстановления подачи напряжения его работу возобновят в штатном режиме.
В Харькове отметили, что в связи со снижением напряжения ниже допустимого движение поездов по линиям метрополитена временно прекращено – метрополитен работает в режиме укрытия.
Таким образом харьковское метро не работает вторые сутки подряд. В 06:16 9 ноября сообщалось, что движение поездов по линиям метрополитена восстановлено, однако уже через час оно снова было приостановлено.
- В результате ночной атаки 8 ноября Центрэнерго полностью остановило генерацию и сообщило, что ночной обстрел стал самым сильным с начала полномасштабной войны.
- Под атакой врага были энергообъекты в пяти областях, из-за чего отключения света будут более долгими.
- Вечером стало известно, что Россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК – оборудование было значительно повреждено.
