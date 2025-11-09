В Киеве не работает фуникулер, в Харькове – метро

На фоне российских атак на украинскую энергосистему для запуска киевского фуникулера и харьковского метро не хватает напряжения

Фуникулер (Фото: КГГА)

Из-за российских ударов по энергетике и отключений света в Киеве не работает фуникулер, а в Харькове – метро. Об этом сообщили Киевская городская государственная администрация и Харьковский метрополитен.

В КГГА проинформировали, что в связи со стабилизационным отключением временно не работает фуникулер. После восстановления подачи напряжения его работу возобновят в штатном режиме.

В Харькове отметили, что в связи со снижением напряжения ниже допустимого движение поездов по линиям метрополитена временно прекращено – метрополитен работает в режиме укрытия.

Таким образом харьковское метро не работает вторые сутки подряд. В 06:16 9 ноября сообщалось, что движение поездов по линиям метрополитена восстановлено, однако уже через час оно снова было приостановлено.