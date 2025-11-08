Россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК – повреждено оборудование
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Российская армия ударила по теплоэлектростанции ДТЭК, есть повреждения оборудования. Об этом сообщили в компании.
Вечером 8 ноября враг снова совершил атаку на одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Повреждения оборудования серьезные.
Сейчас специалисты работают над устранением последствий обстрела. В каком именно регионе была атакована ТЭС – не сообщается.
"С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы более 210 раз", – отметили в компании.
- В результате ночной атаки 8 ноября Центрэнерго полностью остановило генерацию и сообщило, что ночной обстрел стал самым сильным с начала полномасштабной войны.
- Кроме этого, Россия атаковала газодобывающий объект Smart Energy, в результате чего погиб работник.
- Под атакой врага были энергообъекты в пяти областях, из-за чего отключения света будут более долгими.
Комментарии (0)