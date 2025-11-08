Россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК – повреждено оборудование

Теплоэлектростанции ДТЭК с 2022 года были атакованы более 210 раз

Атака по ДТЭК (Иллюстрация: t.me/dtek_ua)

Российская армия ударила по теплоэлектростанции ДТЭК, есть повреждения оборудования. Об этом сообщили в компании.

Вечером 8 ноября враг снова совершил атаку на одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Повреждения оборудования серьезные.

Сейчас специалисты работают над устранением последствий обстрела. В каком именно регионе была атакована ТЭС – не сообщается.

"С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы более 210 раз", – отметили в компании.