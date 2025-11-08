Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК – пошкоджене обладнання
Російська армія вдарила по теплоелектростанції ДТЕК, є пошкодження обладнання. Про це повідомили в компанії.
Ввечері 8 листопада ворог знову здійснив атаку на одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Пошкодження обладнання серйозні.
Наразі фахівці працюють над усуненням наслідків обстрілу. В якому саме регіоні була атакована ТЕС – не повідомляється.
"З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані понад 210 разів", – зазначили в компанії.
- Внаслідок нічної атаки 8 листопада Центренерго повністю зупинило генерацію та повідомило, що нічний обстріл став найсильнішим з початку повномасштабної війни.
- Окрім цього, Росія атакувала газовидобувний об'єкт Smart Energy, внаслідок чого загинув працівник.
- Під атакою ворога були енергооб'єкти у п'яти областях, через що відключення світла будуть довшими.
