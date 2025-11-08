Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК – пошкоджене обладнання

Теплоелектростанції ДТЕК з 2022 року були атаковані понад 210 разів

Атака по ДТЕК (Ілюстрація: t.me/dtek_ua)

Російська армія вдарила по теплоелектростанції ДТЕК, є пошкодження обладнання. Про це повідомили в компанії.

Ввечері 8 листопада ворог знову здійснив атаку на одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Пошкодження обладнання серйозні.

Наразі фахівці працюють над усуненням наслідків обстрілу. В якому саме регіоні була атакована ТЕС – не повідомляється.

"З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані понад 210 разів", – зазначили в компанії.