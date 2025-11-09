У Києві не працює фунікулер, у Харкові – метро
Через російські удари по енергетиці та відключення світла у Києві не працює фунікулер, а в Харкові – метро. Про це повідомили Київська міська державна адміністрація і Харківський метрополітен.
У КМДА поінформували, що у зв’язку зі стабілізаційним відключенням тимчасово не працює фунікулер. Після відновлення подання напруги його роботу відновлять у штатному режимі.
У Харкові зазначили, що у зв’язку зі зниженням напруги нижче допустимої рух поїздів лініями метрополітену тимчасово припинено – метрополітен працює в режимі укриття.
Таким чином харківське метро не працює другу добу поспіль. О 06:16 9 листопада повідомлялось, що рух поїздів лініями метрополітену відновлено, проте вже за годину його знову було призупинено.
- Внаслідок нічної атаки 8 листопада Центренерго повністю зупинило генерацію та повідомило, що нічний обстріл став найсильнішим з початку повномасштабної війни.
- Під атакою ворога були енергооб'єкти у п'яти областях, через що відключення світла будуть довшими.
- Ввечері стало відомо, що Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК – обладнання було значно пошкоджене.
