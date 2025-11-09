У Києві не працює фунікулер, у Харкові – метро

На тлі російських атак на українську енергосистему для запуску київського фунікулера і харківського метро не вистачає напруги

Фунікулер (Фото: КМДА)

Через російські удари по енергетиці та відключення світла у Києві не працює фунікулер, а в Харкові – метро. Про це повідомили Київська міська державна адміністрація і Харківський метрополітен.

У КМДА поінформували, що у зв’язку зі стабілізаційним відключенням тимчасово не працює фунікулер. Після відновлення подання напруги його роботу відновлять у штатному режимі.

У Харкові зазначили, що у зв’язку зі зниженням напруги нижче допустимої рух поїздів лініями метрополітену тимчасово припинено – метрополітен працює в режимі укриття.

Таким чином харківське метро не працює другу добу поспіль. О 06:16 9 листопада повідомлялось, що рух поїздів лініями метрополітену відновлено, проте вже за годину його знову було призупинено.