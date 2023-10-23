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Эрдоган подписал и передал парламенту протокол о вступлении Швеции в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2023, 18:05
Эрдоган подписал и передал парламенту протокол о вступлении Швеции в НАТО - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото — EPA)

Президент Турции Реджеп Эрдоган внес на рассмотрение парламента протокол о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Эрдогана.

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В сообщении сказано, что турецкий лидер 23 октября подписал протокол о вступлении Швеции в Альянс. Документ передан на рассмотрение турецкого парламента.

Турция и Венгрия остаются единственными странами НАТО, которые не ратифицировали заявку на вступление Швеции.

Эрдоган в прошлом месяце заявил, что Швеция "не выполнила данные Турции обещания" и не получит ее поддержки для вступления в НАТО.

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Оксана Житнюк
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натошвецияреджеп эрдоган

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