Эрдоган подписал и передал парламенту протокол о вступлении Швеции в НАТО
23.10.2023, 18:05
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото — EPA)
Президент Турции Реджеп Эрдоган внес на рассмотрение парламента протокол о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Эрдогана.
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В сообщении сказано, что турецкий лидер 23 октября подписал протокол о вступлении Швеции в Альянс. Документ передан на рассмотрение турецкого парламента.
Турция и Венгрия остаются единственными странами НАТО, которые не ратифицировали заявку на вступление Швеции.
Эрдоган в прошлом месяце заявил, что Швеция "не выполнила данные Турции обещания" и не получит ее поддержки для вступления в НАТО.
- 28 июня 2022 года НАТО пригласило Швецию и Финляндию стать членами Альянса.
- 4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО.
- 4 июня Столтенберг по итогам беседы с Эрдоганом заявил, что у Швеции появилась возможность присоединиться к НАТО уже на саммите Альянса в Вильнюсе в июле, однако этого не произошло.
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