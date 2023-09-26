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Турция может получить от США F-16, а Швеция сможет вступить в НАТО – Эрдоган

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2023, 14:52
Турция может получить от США F-16, а Швеция сможет вступить в НАТО – Эрдоган - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото - EPA)

Парламент Турции сможет ратифицировать заявку Швеции о вступлении в НАТО в зависимости от решения администрации США о продаже Турции истребителей F-16. Об этом сказал журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет The Guardian

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В беседе с представителями медиа во время возвращения из Азербайджана Эрдоган сказал, что глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе в Нью-Йорке обсуждали ратификацию Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО.

По словам Эрдогана, администрация США связывает решение о продаже Турции истребителей F-16 с ее ратификацией заявки Швеции.

Президент Турции также упомянул, что на решение по F-16 может повлиять скандал вокруг сенатора США Боба Менендеса, который был одним из главных противников такой сделки, сообщает Anadolu

При этом, как утверждает агентство, Эрдоган подчеркнул, что заявка Швеции в НАТО и покупка Турцией F-16 "не связаны между собой" и остаются на усмотрении парламента Турции. 

Анкара запросила у США истребители F-16 в октябре 2021 года. Сделка на $6 млрд предполагала продажу 40 самолетов, а также комплекты для модернизации 79 боевых самолетов, которые уже находятся на вооружении ВВС Турции. Однако в Конгрессе США возможность такой сделки обусловили рядом требований, в том числе одобрением Анкарой заявки Швеции на вступление в НАТО.

17 сентября Эрдоган заявил, что Швеция "не выполнила данные Турции обещания" и поэтому не получит ее поддержку для вступления в НАТО.

Турция и Венгрия остаются единственными странами НАТО, которые не ратифицировали заявку на вступление Швеции.

  • США и Турция сотрудничали в рамках программы Joint Strike Fighter по созданию и закупке истребителей F-35. Однако приобретение Турцией в 2019 году российских систем ПВО С-400 привело к тому, что Анкару исключили из этой программы. В Вашингтоне тогда заявили, что это несовместимо с оборонной стратегией НАТО.
  • В 2020 году в Сенате США предлагали выкупить у Турции российские ЗРК С-400.
  • В августе 2022 года Москва заявила о новом контракте с Турцией на поставки С-400, однако Анкара это быстро опровергла.
Сергей Бережной
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натоТурцияшвецияконгресс сшаистребителиf-16
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