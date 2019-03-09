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09.03.2019, 10:43

Пентагон - Турции: Возьмете в России С-400, не дадим истребители

Пентагон - Турции: Возьмете в России С-400, не дадим истребители - Фото
Фото: EPA

Кроме того Вашингтон не станет поставлять Анкаре зенитно-ракетные комплексы Patriot, сказали в ведомстве

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Пентагон предупредил Турцию, что ее ожидают серьезные последствия, если она закупит у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Если Турция возьмет С-400, то последствия будут серьезными. Анкара не получит истребители F-35 и зенитно-ракетные комплексы Patriot. Военные отношения США с Анкарой будут подорваны", - заявил журналистам официальный представитель Пентагона Чарльз Саммерс в пятницу, 8 марта.

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В американских СМИ отмечают, что это, по всей видимости, первый случай, когда Пентагон конкретно угрожает лишить Турцию самолетов F-35, если она приобретет российские С-400.

6 марта главнокомандующий войсками США в Европе и объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти рекомендовал Пентагону отказаться от поставок Турции истребителей F-35.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что не откажется от намерения приобрести российский зенитно-ракетный комплекс, несмотря на то, что С-400 несовместим с системами противовоздушной обороны, используемыми войсками НАТО.

20 февраля 2019 года сообщалось, что поставка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию начнется в июле 2019 года.

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Теги: f-35, C-400, Турция, пентагон, оружие
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