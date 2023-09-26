Туреччина може отримати від США F-16, а Швеція зможе вступити до НАТО – Ердоган

Парламент Туреччини зможе ратифікувати заявку Швеції про вступ до НАТО залежно від рішення адміністрації США щодо продажу Туреччини винищувачів F-16. Про це сказав журналістам президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, пише The Guardian.

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У розмові з представниками медіа під час повернення з Азербайджану Ердоган сказав, що глава МЗС Туреччини Хакан Фідан та держсекретар США Ентоні Блінкен минулого тижня у Нью-Йорку обговорювали ратифікацію Туреччиною заявки Швеції на вступ до НАТО.

За словами Ердогана, адміністрація США пов'язує рішення про продаж Туреччини винищувачів F-16 із її ратифікацією заявки Швеції.

Президент Туреччини також згадав, що на рішення з F-16 може вплинути скандал навколо сенатора США Боба Менендеса, який був одним із головних противників такої угоди, повідомляє Anadolu.

Водночас, як стверджує агентство, Ердоган наголосив, що заявка Швеції до НАТО та купівля Туреччиною F-16 "не пов'язані між собою" і залишаються на розсуд парламенту Туреччини.

Анкара запросила США винищувачі F-16 у жовтні 2021 року. Угода на $6 млрд передбачала продаж 40 літаків, а також комплекти для модернізації 79 бойових літаків, які вже перебувають на озброєнні ВПС Туреччини. Однак у Конгресі США можливість такої угоди зумовили низкою вимог, зокрема схваленням Анкарою заявки Швеції на вступ до НАТО.

17 вересня Ердоган заявив, що Швеція "не виконала дані Туреччини обіцянки" і тому не отримає її підтримки для вступу до НАТО.

Туреччина та Угорщина залишаються єдиними країнами НАТО, які не ратифікували заявку на вступ Швеції.

США та Туреччина співпрацювали у межах програми Joint Strike Fighter зі створення та закупівлі винищувачів F-35. Однак придбання Туреччиною у 2019 році російських систем ППО С-400 призвело до того, що Анкару виключили із цієї програми. У Вашингтоні тоді заявили, що це несумісне з оборонною стратегією НАТО.

2020 року в Сенаті США пропонували викупити у Туреччини російські ЗРК С-400.

У серпні 2022 року Москва заявила про новий контракт із Туреччиною на постачання С-400, проте Анкара це швидко спростувала.

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