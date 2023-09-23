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Впливового сенатора у США звинуватили в хабарництві. Чому це важливо для України

Этот материал также доступен на русском
23.09.2023, 09:50
Впливового сенатора у США звинуватили в хабарництві. Чому це важливо для України - Фото
Боб Менендес з Володимиром Зеленським (Фото: EPA)

Американські прокурори у п'ятницю висунули обвинувачення впливовому сенатору-демократу Бобу Менендесу та його дружині. Йому інкримінують отримання хабарів від трьох бізнесменів, пише Reuters.

Через обвинувачення він тимчасово пішов у відставку з посади голови Комітету міжнародних відносин.

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За версією прокуратури, 69-річний Менендес отримав готівку та золоті зливки на сотні тисяч доларів в обмін на використання своєї влади на користь кількох бізнесменів.

Одному з них сенатор нібито допомагав уникнути антимонопольних претензій щодо ексклюзивного права на сертифікацію халяльного м'яса, яке постачається до Єгипту зі США. За двох інших, за версією слідства, він клопотав перед прокурорами в обмін на золото та $15 000 готівкою, які його дружина витратила на кабріолет.

Слідство вимагає конфіскувати активи Менендеса, зокрема будинок у Нью-Джерсі, автомобіль Mercedes-Benz 2019 року випуску та близько $556 000 готівкою і в формі зливків золота.

Менендес не погоджується з обвинуваченням. "Факти не є такими, як їх представляє прокурор", – сказав він.

Наступного тижня у середу Менендес, його дружина Надін Менендес та бізнесмени Ваель Хана (Wael Hana), Хосе Урібе (Jose Uribe) та Фред Дайбес (Fred Daibes) мають постати перед судом для отримання офіційних обвинувачень.

Менендесу та його дружині може загрожувати до 45 років позбавлення волі, але, як вказує Reuters, навіть якщо їхню вину доведуть, термін ув'язнення, найімовірніше, буде набагато коротшим.

Справа проти Менендеса може мати безпосередній вплив на Україну, пише агентство.

"Незалежно від того, подобається він чи ні, Менендес відігравав неймовірну важливу роль у формуванні зовнішньої політики США", – цитує Reuters лобіста Даніеля Вайдіча, який колись працював у Комітеті міжнародних відносин від Республіканської партії.

Зараз на розгляді в Конгресі перебуває запит президента Джо Байдена на $24 млрд для України. Його ухвалення стикається зі спротивом багатьох крайніх правих республіканців.

Голова Комітету міжнародних відносин є найвищою зовнішньополітичною посадою в Конгресі.

Як голова Менендес готує законопроєкти, встановлює порядок денний слухань у комітеті, контролює висунення президентом кандидатур на деякі посади у сфері національної безпеки, перевіряє міжнародні продажі зброї.

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Андрій Водяний
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