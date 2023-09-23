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Влиятельного сенатора в США обвинили во взяточничестве. Почему это важно для Украины

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2023, 09:50
Влиятельного сенатора в США обвинили во взяточничестве. Почему это важно для Украины - Фото
Боб Менендес c Владимиром Зеленским (Фото: EPA)

Американские прокуроры предъявили обвинение влиятельному сенатору-демократу Бобу Менендесу и его жене. Ему инкриминируют получение взяток от трех бизнесменов, пишет Reuters.

Из-за обвинений он временно ушел в отставку с поста председателя Комитета международных отношений.

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По версии прокуратуры, 69-летний Менендес получил наличные деньги и золотые слитки на сотни тысяч долларов в обмен на использование своей власти в пользу нескольких бизнесменов.

Одному из них сенатор якобы помогал избежать антимонопольных претензий относительно эксклюзивного права на сертификацию халяльного мяса, поставляемого в Египет из США. За двух других, по версии следствия, он ходатайствовал перед прокурорами в обмен на золото и $15 000 наличными, которые его жена потратила на кабриолет.

Следствие требует конфисковать активы Менендеса, включая дом в Нью-Джерси, автомобиль Mercedes-Benz 2019 года выпуска и около $556 000 наличными и в форме слитков золота.

Менендес не согласен с обвинением. "Факты не такие, как их представляет прокурор", – сказал он.

На следующей неделе в среду Менендес, его жена Надин Менендес и бизнесмены Ваэль Хана (Wael Hana), Хосе Урибе (Jose Uribe) и Фред Дайбес (Fred Daibes) должны предстать перед судом для получения официальных обвинений.

Менендесу и его жене может грозить до 45 лет лишения свободы, но, как указывает Reuters, даже если их вину докажут, срок заключения, скорее всего, будет гораздо короче.

Дело против Менендеса может оказать непосредственное влияние на Украину, пишет агентство.

"Независимо от того, нравится он или нет, Менендес играл невероятную важную роль в формировании внешней политики США", – цитирует Reuters лоббиста Даниэля Вайдича, когда-то работавшего в Комитете международных отношений от Республиканской партии.

Сейчас на рассмотрении в Конгрессе находится запрос президента Джо Байдена на $24 млрд для Украины. Его принятие сталкивается с сопротивлением многих крайне правых республиканцев.

Председатель Комитета международных отношений является высшей внешнеполитической должностью в Конгрессе.

Как председатель Менендес готовит законопроекты, устанавливает повестку слушаний в комитете, контролирует выдвижение президентом кандидатур на некоторые должности в сфере национальной безопасности, проверяет международные продажи оружия.

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Андрей Водяный
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СШАвзяткабоб менендес
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