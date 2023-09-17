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Ердоган заблокував вступ Швеції до НАТО: Стокгольм нібито "не виконав обіцянки"

Этот материал также доступен на русском
17.09.2023, 16:24
Ердоган заблокував вступ Швеції до НАТО: Стокгольм нібито
Реджеп Тайіп Ердоган (Фото - EPA)

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Швеція "не виконала дані Туреччини обіцянки" і не отримає підтримки Туреччини для вступу до НАТО. Про це повідомляє ERR.ee.

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На пресконференції в Стамбулі Ердоган сказав, що "якщо терористи у Швеції продовжують під охороною поліції влаштовувати акції, це означає, що влада не виконує своїх обов'язків".

14 вересня у Стокгольмі кілька представників Робочої партії Курдистану, яка у Туреччині заборонена як терористична, спалили опудало Ердогана. Акцію було дозволено владою, її охороняла поліція.

Раніше Туреччина як привод блокувати прийняття країни до НАТО використовувала дозволені у Швеції акції зі спаленням Корану.

Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі Ердоган заявив, що підтримає членство Швеції в Альянсі, якщо ЄС відчинить двері для його країни, яка чекає на це десятиліттями.

16 вересня Ердоган пригрозив офіційному Брюсселю "розлученням" з Євросоюзом через критичний звіт Європарламенту щодо виконання Туреччиною умов її вступу до ЄС.

Сергій Бережний
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туреччинашвеціявступ до НАТОРеджеп Таїіп Ердоган
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