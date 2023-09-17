Ердоган заблокував вступ Швеції до НАТО: Стокгольм нібито "не виконав обіцянки"

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Швеція "не виконала дані Туреччини обіцянки" і не отримає підтримки Туреччини для вступу до НАТО. Про це повідомляє ERR.ee.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

На пресконференції в Стамбулі Ердоган сказав, що "якщо терористи у Швеції продовжують під охороною поліції влаштовувати акції, це означає, що влада не виконує своїх обов'язків".

14 вересня у Стокгольмі кілька представників Робочої партії Курдистану, яка у Туреччині заборонена як терористична, спалили опудало Ердогана. Акцію було дозволено владою, її охороняла поліція.

Раніше Туреччина як привод блокувати прийняття країни до НАТО використовувала дозволені у Швеції акції зі спаленням Корану.

Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі Ердоган заявив, що підтримає членство Швеції в Альянсі, якщо ЄС відчинить двері для його країни, яка чекає на це десятиліттями.

16 вересня Ердоган пригрозив офіційному Брюсселю "розлученням" з Євросоюзом через критичний звіт Європарламенту щодо виконання Туреччиною умов її вступу до ЄС.

28 червня 2022 року НАТО запросило Швецію та Фінляндію стати членами Альянсу.

4 квітня 2023 року Фінляндія вступила до НАТО.

4 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками бесіди з президентом Туреччини заявив, що Швеція отримує можливість приєднатися до НАТО вже на саміті Альянсу у Вільнюсі в липні, проте цього не сталося.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.