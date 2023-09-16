Ердоган незадоволений звітом Брюсселя. Погрожує Євросоюзу "розлученням"

Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив офіційному Брюсселю "розлученням" з Євросоюзом через критичний звіт Європарламенту щодо прогресу переговорів про вступ його країни до цього блоку. Відповідаючи журналістам про його реакцію на звіт за 2022 рік, Ердоган сказав, що ЄС "намагається відокремитися" від Туреччини, пише місцеве держагентство Anadolu.

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Переговори про вступ Туреччини до ЄС буксують вже багато років, проте влітку 2023 року міністри закордонних справ блоку погодилися, що слід просуватися далі у відносинах з Анкарою. Тим часом ЄС не подобається все більш авторитарний стиль правління Ердогана після провальної спроби держперевороту у 2016 році.

За його словами, "у той період, як Євросоюз робить кроки щодо відокремлення від Туреччини, ми проведемо нашу оцінку цих подій і після них можемо розлучитися з ЄС, якщо це буде необхідно".

Сьогодні президент Туреччини вилітає на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку.

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У доповіді Європарламенту йдеться про те, що переговори про вступ Туреччини до ЄС не можуть бути відновлені "за нинішніх обставин". Єврокомісари висловили стурбованість через "порушення прав людини та верховенства закону" в країні.

Європі не подобаються турецькі закони про цензуру, придушення критичних голосів владою, відсутність незалежності судів, погіршення прав жінок та інше.

Реагуючи на звіт ЄС, Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що він "наповнений несправедливими звинуваченнями та забобонами, заснованими на дезінформації антитурецьких кіл" і є "віддзеркаленням звичайного поверхневого та недалекоглядного підходу Європарламенту".

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Водночас Брюссель виступив за пошук "паралельних та реалістичних рамок" відносин Туреччина – Євросоюз.

За словами єврокомісара у цій справі Начо Санчеса Амора, пише Politico, прогрес у переговорах можливий "лише тоді, коли турецька влада виявить реальну зацікавленість у припиненні наявного відступу від фундаментальних свобод і верховенства закону в країні".

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