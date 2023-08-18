Заклали кіль. У Туреччині збудують другий корвет типу ADA для потреб ВМС ЗСУ – фото

У Туреччині відбулася церемонія закладання другого корабля типу ADA для потреб Військово-морських сил Збройних Сил України. Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

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Як зазначається, у церемонії закладки другого корабля класу "корвет" для ВМС ЗСУ взяли участь начальник штабу ВМС ЗСУ віцеадмірал Андрій Тарасов та делегація Міноборони на чолі із заступником міністра оборони Володимиром Гавриловим.

Повідомляється, що урочистості з нагоди закладання кіля корабля типу ADA проходили на одному з суднобудівних підприємств Стамбула.

Згідно з наявними домовленостями, це вже другий корвет, який будується Туреччиною для ВМС ЗСУ.

ДОВІДКА. Корвети ADA мають повну водотоннажність понад 2400 тонн. Максимальна швидкість – 29 вузлів, а дальність плавання – 3500 миль. Екіпаж – 106 осіб. На корветах встановлено вісім протикорабельних ракет Гарпун (для України корвети будують з урахуванням можливості переозброєння, це можуть бути інші ракети), торпедні апарати для 324 мм Mk.32 або Mk.46, система захисту від торпед, артилерійська установка 76-мм Oto Melara Super Rapid, а також зенітно-ракетне озброєння у вигляді RIM 116 ПУ Mk 49 RAM. Корвети ADA оснащені сучасною системою бойового керування, навігацією, гідролокатором та системою РЕБ. На таких кораблях є ангар для вертольота чи безпілотних комплексів. Також передбачено палубний майданчик для вильоту та посадки літальних апаратів.

27 липня 2021 року в Міноборони показали, як іде будівництво першого корвету.

У серпні 2022-го президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння першому корвету класу Ada для Військово-морських сил ЗСУ імені гетьмана Івана Мазепи.

2 жовтня корвет "Гетьман Іван Мазепа" спустили на воду.

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