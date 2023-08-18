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Заложили киль. В Турции построят второй корвет типа ADA для нужд ВМС ВСУ – фото

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 11:13
Заложили киль. В Турции построят второй корвет типа ADA для нужд ВМС ВСУ – фото - Фото
Фото: ВМС ВСУ

В Турции состоялась церемония закладки второго корабля типа ADA для нужд Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает ВМС ВСУ.

Как отмечается, в церемонии закладки второго корабля класса "корвет" для ВМС ВСУ участвовали начальник штаба ВМС ВСУ вице-адмирал Андрей Тарасов и делегация Минобороны во главе с замминистра обороны Владимиром Гавриловым.

Сообщается, что торжества по случаю закладки киля корабля типа ADA проходили на одном из судостроительных предприятий Стамбула.

Заложили киль. В Турции построят второй корвет типа ADA для нужд ВМС ВСУ – фото

Согласно существующим договоренностям, это уже второй корвет, который строится Турцией для ВМС ВСУ.

СПРАВКА. Корветы ADA имеют полное водоизмещение свыше 2400 тонн. Максимальная скорость – 29 узлов, а дальность плавания – 3500 миль. Экипаж – 106 человек. На корветах установлено восемь противокорабельных ракет Гарпун (для Украины корветы строят с учетом возможности перевооружения, это могут быть и другие ракеты), торпедные аппараты для 324 мм Mk.32 или Mk.46, система защиты от торпед, артиллерийская установка 76-мм Oto Melara Super Rapid, а также зенитно-ракетное вооружение в виде RIM 116 ПУ Mk 49 RAM. Корветы ADA оснащены современной системой боевого управления, навигацией, гидролокатором и системой РЭБ. На таких кораблях есть ангар для вертолета или беспилотных комплексов. Также предусмотрена палубная площадка для вылета и посадки летательных аппаратов.
Наталья Медведева
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