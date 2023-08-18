В Турции состоялась церемония закладки второго корабля типа ADA для нужд Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает ВМС ВСУ.

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Как отмечается, в церемонии закладки второго корабля класса "корвет" для ВМС ВСУ участвовали начальник штаба ВМС ВСУ вице-адмирал Андрей Тарасов и делегация Минобороны во главе с замминистра обороны Владимиром Гавриловым.

Сообщается, что торжества по случаю закладки киля корабля типа ADA проходили на одном из судостроительных предприятий Стамбула.

Согласно существующим договоренностям, это уже второй корвет, который строится Турцией для ВМС ВСУ.

СПРАВКА. Корветы ADA имеют полное водоизмещение свыше 2400 тонн. Максимальная скорость – 29 узлов, а дальность плавания – 3500 миль. Экипаж – 106 человек. На корветах установлено восемь противокорабельных ракет Гарпун (для Украины корветы строят с учетом возможности перевооружения, это могут быть и другие ракеты), торпедные аппараты для 324 мм Mk.32 или Mk.46, система защиты от торпед, артиллерийская установка 76-мм Oto Melara Super Rapid, а также зенитно-ракетное вооружение в виде RIM 116 ПУ Mk 49 RAM. Корветы ADA оснащены современной системой боевого управления, навигацией, гидролокатором и системой РЭБ. На таких кораблях есть ангар для вертолета или беспилотных комплексов. Также предусмотрена палубная площадка для вылета и посадки летательных аппаратов.

27 июля 2021 года в Минобороны показали, как идет строительство первого корвета.

В августе 2022-го президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении первому корвету класса Ada для Военно-морских сил ВСУ имени гетмана Ивана Мазепы.

2 октября корвет "Гетман Иван Мазепа" спустили на воду.

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