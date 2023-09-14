RU EN
RU EN
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ердоган призначив нового посла Туреччини в Україні

Этот материал также доступен на русском
14.09.2023, 18:03
Ердоган призначив нового посла Туреччини в Україні - Фото
Мустафа Левент Білген (Фото - скриншот з відео)

Обов'язки посла Туреччини в Україні покладено на Мустафу Левента Білгена, йдеться в опублікованому офіційному повідомленні про призначення.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган затвердив призначення на посаду посла в Україні – ним став кадровий дипломат Мустафа Левент Білген.

З 2007 до 2009 року Білген був спеціальним радником Генерального секретаря Ради національної безпеки Туреччини. Потім очолював посольства Туреччини в Канаді та США, з 2014 до 2016 року був послом в Об'єднаних Арабських Еміратах. З 2017 року працював радником Державного департаменту Туреччини, у 2018–2019 роках – радником декомунізаційної комісії Палати представників закордонних справ України.

Про те, що очікується призначення Білгена послом Туреччини в Україні, стало відомо 16 липня.

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
туреччинапосолМустафа Левент Білген
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 