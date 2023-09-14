Ердоган призначив нового посла Туреччини в Україні
Обов'язки посла Туреччини в Україні покладено на Мустафу Левента Білгена, йдеться в опублікованому офіційному повідомленні про призначення.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган затвердив призначення на посаду посла в Україні – ним став кадровий дипломат Мустафа Левент Білген.
З 2007 до 2009 року Білген був спеціальним радником Генерального секретаря Ради національної безпеки Туреччини. Потім очолював посольства Туреччини в Канаді та США, з 2014 до 2016 року був послом в Об'єднаних Арабських Еміратах. З 2017 року працював радником Державного департаменту Туреччини, у 2018–2019 роках – радником декомунізаційної комісії Палати представників закордонних справ України.
Про те, що очікується призначення Білгена послом Туреччини в Україні, стало відомо 16 липня.
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