Угорщина затвердила призначення посла України — "професора з окопів" Федора Шандора

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто затвердив призначення посла України в Будапешті. Ним став професор Ужгородського національного університету, військовослужбовець Збройних Сил України Федор Шандор. Про це повідомляє ATV.

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8 серпня угорська президентка Каталін Новак підписала згоду на призначення Федора Шандора послом України в Угорщині.

Підписане нею рішення було направлено до МЗС країни для контрасигнації міністром.

Рішення президента стане офіційним, коли Шандор прибуде до Будапешта та вручить вірчі грамоти Новак, пояснює ATV.

Федір Шандор – професор Ужгородського національного університету, у лютому 2022 року пішов добровольцем до армії та читав студентам лекції з окопів у перервах між боями.

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів шести країн: Німеччини, Індонезії, Швеції, Чилі, Колумбії та Перу, які розпочали дипломатичну місію в Україні.

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