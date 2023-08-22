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Угорщина затвердила призначення посла України — "професора з окопів" Федора Шандора

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 12:01
Угорщина затвердила призначення посла України —
Федір Шандор (Фото з відкритих джерел)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто затвердив призначення посла України в Будапешті. Ним став професор Ужгородського національного університету, військовослужбовець Збройних Сил України Федор Шандор. Про це повідомляє ATV.

8 серпня угорська президентка Каталін Новак підписала згоду на призначення Федора Шандора послом України в Угорщині.

Підписане нею рішення було направлено до МЗС країни для контрасигнації міністром.

Рішення президента стане офіційним, коли Шандор прибуде до Будапешта та вручить вірчі грамоти Новак, пояснює ATV.

Федір Шандор – професор Ужгородського національного університету, у лютому 2022 року пішов добровольцем до армії та читав студентам лекції з окопів у перервах між боями.

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Мілана Головань
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війнаугорщинакаталін новакФедір Шандор
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