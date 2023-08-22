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Сийярто утвердил назначение посла Украины – "профессора из окопов" Федора Шандора

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 12:01
Сийярто утвердил назначение посла Украины –
Фёдор Шандор (Фото из открытых источников)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утвердил назначение посла Украины в Будапеште. Им стал профессор Ужгородского национального университета, военнослужащий Вооруженных сил Украины Федор Шандор. Об этом сообщает ATV.

8 августа венгерская президент Каталин Новак подписала согласие на назначение Федора Шандора послом Украины в Венгрии.

Согласно процедуре, подписанное ею решение было направлено в МИД страны для контрассигнации министром.

Решение президента станет официальным, когда Шандор прибудет в Будапешт и вручит верительные грамоты Новак, объясняет ATV.

Федор Шандор – профессор Ужгородского национального университета, в феврале 2022 года пошел добровольцем в армию и читал студентам лекции из окопов в перерывах между боями.

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Милана Головань
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войнаВенгриякаталин новакФедор Шандор
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