Сийярто утвердил назначение посла Украины – "профессора из окопов" Федора Шандора

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утвердил назначение посла Украины в Будапеште. Им стал профессор Ужгородского национального университета, военнослужащий Вооруженных сил Украины Федор Шандор. Об этом сообщает ATV.

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8 августа венгерская президент Каталин Новак подписала согласие на назначение Федора Шандора послом Украины в Венгрии.

Согласно процедуре, подписанное ею решение было направлено в МИД страны для контрассигнации министром.

Решение президента станет официальным, когда Шандор прибудет в Будапешт и вручит верительные грамоты Новак, объясняет ATV.

Федор Шандор – профессор Ужгородского национального университета, в феврале 2022 года пошел добровольцем в армию и читал студентам лекции из окопов в перерывах между боями.

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты у новых послов шести стран: Германии, Индонезии, Швеции, Чили, Колумбии и Перу, начавших дипломатическую миссию в Украине.

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