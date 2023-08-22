В Закарпатье прибыла президент Венгрии Каталин Новак. Завтра отправится в Киев

Президент Венгрии Каталин Новак утром 22 августа прибыла с визитом в Закарпатскую область. Об этом сообщили в областной военной администрации региона.

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Как пишут журналисты венгерского издания Telex, о визите Новак было известно заранее, а прибыла она в Украину в девять утра.

Президент Венгрии встретилась с руководством областной военной администрации, облсовета, Берегово и района.

Были обсуждены результаты и перспективы усиления трансграничного сотрудничества, в том числе тех проектов, которые начали после начала полномасштабной войны.

Речь идет о гуманитарной поддержке, помощи беженцам и вынужденным переселенцам в нашем регионе, организации летнего отдыха для украинских детей в разных уголках Венгрии, воплощении совместных экологических, образовательных, культурных и других инициатив, пояснили в Закарпатской ОВА.

В рамках визита Новак также встретится с политическими, церковными и образовательными деятелями венгерского общества Закарпатья, с семьей павшего защитника и детьми многодетных семей.

После этого по приглашению президента Владимира Зеленского отправится в Киев для участия в третьем Международном саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа.

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