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В Закарпатье прибыла президент Венгрии Каталин Новак. Завтра отправится в Киев

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22.08.2023, 11:02
В Закарпатье прибыла президент Венгрии Каталин Новак. Завтра отправится в Киев - Фото
Каталин Новак (Фото: Закарпатская ОВА)

Президент Венгрии Каталин Новак утром 22 августа прибыла с визитом в Закарпатскую область. Об этом сообщили в областной военной администрации региона.

Как пишут журналисты венгерского издания Telex, о визите Новак было известно заранее, а прибыла она в Украину в девять утра.

Президент Венгрии встретилась с руководством областной военной администрации, облсовета, Берегово и района.

Были обсуждены результаты и перспективы усиления трансграничного сотрудничества, в том числе тех проектов, которые начали после начала полномасштабной войны.

Речь идет о гуманитарной поддержке, помощи беженцам и вынужденным переселенцам в нашем регионе, организации летнего отдыха для украинских детей в разных уголках Венгрии, воплощении совместных экологических, образовательных, культурных и других инициатив, пояснили в Закарпатской ОВА.

В рамках визита Новак также встретится с политическими, церковными и образовательными деятелями венгерского общества Закарпатья, с семьей павшего защитника и детьми многодетных семей.

После этого по приглашению президента Владимира Зеленского отправится в Киев для участия в третьем Международном саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа.

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Милана Головань
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Владимир ЗеленскийвойнаВенгриязакарпатьекаталин новак
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