Венгрия согласовала посла Украины через несколько месяцев после подачи заявки – ATV

Венгрия согласовала назначение Федора Шандора послом Украины, через несколько месяцев после того, как Киев отправил запрос на агреман. Об этом сообщает ATV со ссылкой на источник.

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Как сообщается, 8 августа венгерский президент Каталин Новак подписала согласие на назначение Федора Шандора послом Украины в Венгрии.

По данным источника, запрос о назначении Шандора Венгрия получила несколько месяцев назад.

В Венгрии задержку с согласованием связывают с тем, что "президент Украины Владимир Зеленский в течение нескольких месяцев не был доступен для Каталин Новак".

Подчеркивается, что Новак резко осуждает российское вторжение в Украину.

Как отмечается, после подписания президентом Венгрии заявка на назначение Шандора будет отправлена в венгерский МИД.

Федор Шандор – профессор Ужгородского национального университета, в феврале 2022 года пошел добровольцем в армию и читал студентам лекции из окопов в перерывах между боями.

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