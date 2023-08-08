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Венгрия согласовала посла Украины через несколько месяцев после подачи заявки – ATV

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 20:39
Венгрия согласовала посла Украины через несколько месяцев после подачи заявки – ATV - Фото
Каталин Новак (Фото: EPA)

Венгрия согласовала назначение Федора Шандора послом Украины, через несколько месяцев после того, как Киев отправил запрос на агреман. Об этом сообщает ATV со ссылкой на источник.

Как сообщается, 8 августа венгерский президент Каталин Новак подписала согласие на назначение Федора Шандора послом Украины в Венгрии.

По данным источника, запрос о назначении Шандора Венгрия получила несколько месяцев назад. 

В Венгрии задержку с согласованием связывают с тем, что "президент Украины Владимир Зеленский  в течение нескольких месяцев не был доступен для Каталин Новак".

Подчеркивается, что Новак резко осуждает российское вторжение в Украину. 

Как отмечается, после подписания президентом Венгрии заявка на назначение Шандора будет отправлена в венгерский МИД.

Федор Шандор – профессор Ужгородского национального университета, в феврале 2022 года пошел добровольцем в армию и читал студентам лекции из окопов в перерывах между боями.

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Наталья Медведева
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МИДВенгрияпосолФедор Шандор
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