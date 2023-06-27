Главы МИД ЕС согласовали увеличение фонда, помогающего Украине оружием, на 3,5 млрд евро
Главы МИД стран Евросоюза приняли решение увеличить финансирование военной помощи для Украины еще на 3,5 млрд евро.
На встрече в Люксембурге министры иностранных дел ЕС согласовали увеличение финансирования поставок вооружения и техники в Украину и другие партнерские страны еще на 3,5 млрд евро, и подняли финансовый потолок Европейского фонда мира примерно до 12 млрд евро.
Помимо Украины, деньги из фонда могут быть направлены также Боснии и Герцеговине, Грузии, Ливану и Мавритании.
"Сегодняшнее решение еще раз гарантирует, что у нас будет финансирование для продолжения оказания конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров", — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который инициировал увеличение финансирования.
При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая в Люксембурге, заявил, что его страна не снимет блокировку транша в 500 млн евро для Украины до тех пор, пока Киев не исключит венгерский OTP Bank из списка "международных спонсоров" войны.
- 21 июня сообщалось, что Греция сняла возражения против 11-го санкционного пакета Евросоюза против России, так как Украина отменила санкции против пяти греческих судоходных компаний, а Венгрия отложила претензии до более удобной ситуации.
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