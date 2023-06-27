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Главы МИД ЕС согласовали увеличение фонда, помогающего Украине оружием, на 3,5 млрд евро

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 09:25
Главы МИД ЕС согласовали увеличение фонда, помогающего Украине оружием, на 3,5 млрд евро - Фото
Фото - EPA

Главы МИД стран Евросоюза приняли решение увеличить финансирование военной помощи для Украины еще на 3,5 млрд евро. 

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На встрече в Люксембурге министры иностранных дел ЕС согласовали увеличение финансирования поставок вооружения и техники в Украину и другие партнерские страны еще на 3,5 млрд евро, и подняли финансовый потолок Европейского фонда мира примерно до 12 млрд евро.

Помимо Украины, деньги из фонда могут быть направлены также Боснии и Герцеговине, Грузии, Ливану и Мавритании.

"Сегодняшнее решение еще раз гарантирует, что у нас будет финансирование для продолжения оказания конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров", — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который инициировал увеличение финансирования.

При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая в Люксембурге, заявил, что его страна не снимет блокировку транша в 500 млн евро для Украины до тех пор, пока Киев не исключит венгерский OTP Bank из списка "международных спонсоров" войны.

Сергей Бережной
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