Глави МЗС ЄС погодили збільшення фонду, який допомагає Україні зброєю, на 3,5 млрд євро

Глави МЗС країн Євросоюзу вирішили збільшити фінансування військової допомоги для України ще на 3,5 млрд євро.

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На зустрічі в Люксембурзі міністри закордонних справ ЄС погодили збільшення фінансування постачання озброєння та техніки в Україну та інші партнерські країни ще на 3,5 млрд євро, і підняли фінансову стелю Європейського фонду миру приблизно до 12 млрд євро.

Крім України, гроші з фонду можуть бути надіслані також Боснії та Герцеговині, Грузії, Лівану та Мавританії.

"Сьогоднішнє рішення ще раз гарантує, що ми матимемо фінансування для продовження надання конкретної військової підтримки збройним силам наших партнерів", — заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, який ініціював збільшення фінансування.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, виступаючи в Люксембурзі, заявив, що його країна не зніме блокування траншу в 500 млн євро для України доти, доки Київ не виключить угорський OTP Bank зі списку "міжнародних спонсорів" війни.

21 червня повідомлялося, що Греція зняла заперечення проти 11-го санкційного пакета Євросоюзу проти Росії, оскільки Україна скасувала санкції проти п'яти грецьких судноплавних компаній, а Угорщина відклала претензії до зручнішої ситуації.

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