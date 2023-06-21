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Медиа узнали, почему Венгрия и Греция не блокировали новые санкции ЕС

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 18:48
Медиа узнали, почему Венгрия и Греция не блокировали новые санкции ЕС - Фото
Фото – depositphotos.com

Греция сняла возражения против 11-го санкционного пакета Евросоюза против России, так как Украина отменила санкции против пяти греческих судоходных компаний, а Венгрия отложила претензии до более удобной ситуации. Об  этом сообщает Reuters.

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Для введения нового пакета санкций необходимо было снять возражения Греции и Венгрии.

Греция была недовольна включением в санкционные списки Украины пяти греческих судоходных компаний за продолжение сотрудничества с Россией.

Как утверждает агентство, Украина исключила эти пять компаний из списка санкций, что обеспечило поддержку со стороны Греции санкций ЕС.

Из дипломатических источников Reuters стало известно, что Венгрия поддержала новый пакет санкции несмотря на то, что венгерский OTP Bank остался в украинском списке, однако заявила, что снова поднимет этот вопрос, когда Евросоюз начнет обсуждать новый финансовый транш для Украины из Европейского фонда мира. 

По данным агентства, еще одним спорным вопросом было введение санкций в отношении восьми компаний из Китая, которые, по мнению ЕС, продавали РФ товары двойного назначения. После "ряда контактов на высоком уровне" между Еврокомиссией и Китаем, Пекин взял на себя обязательство оказать давление на эти компании, чтобы они прекратили сотрудничество с Россией, после чего пять компаний были исключены из проекта санкционных списков.

Как утверждают дипломаты, три китайские компании, оставшиеся в списках, зарегистрированы в Гонконге и, вероятно, принадлежат россиянам.

Сергей Бережной
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