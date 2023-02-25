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10-й пакет санкций ЕС ударил по промышленности, пропаганде и финансам агрессора

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2023, 15:35
10-й пакет санкций ЕС ударил по промышленности, пропаганде и финансам агрессора - Фото
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Евросоюз ввел в отношении России десятый пакет санкций и заявил, что это "еще одно закручивание гаек, которое сокращает возможности власти РФ и наносит ущерб тем, кто несет ответственность за продолжение агрессивной войны России".

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Санкции введены в отношении более 120 юридических и физических лиц. 96 попавших в список компаний снабжают материалами и техникой двойного назначения российский ВПК.

В список банков РФ, активы которых в Европе замораживаются, добавлены еще три финансовых учрежения.    

Запрещен экспорт в Россию "критически важных технологий и промышленных товаров" (электроника, специализированные транспортные средства, детали машин, запасные части для грузовых автомобилей и реактивных двигателей) и ряд видов товаров, которые могут использоваться военными РФ. 

В список запрещенных к экспорту включены западные компоненты и материалы, которые были найдены в российской военной технике на поле боя.   

Санкции введены в отношении предприятий из Ирана, которые производят поставлявшиеся в Россию военные дроны. 

Отозваны европейские лицензии на вещание пропагандистских каналов RT Arabic и Sputnik Arabic, которые контролируются правительством РФ.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что "Путин усиливает незаконную агрессию, используя в качестве оружия зиму, продовольствие и голод... Мы намерены и далее усиливать давление на Россию, и будем делать это столько, сколько потребуется, пока Украина не будет избавлена от жестокой российской агрессии".

Президент Владимир Зеленский приветствовал введение нового пакета санкций ЕС и отметил, что "давление на российского агрессора должно усиливаться: ожидаем решительных шагов против Росатома и атомной промышленности РФ, усиления давления на военных и банки".

  • 24 февраля новый пакет санкций против России также ввели Великобритания, Австралия, Новая Зеландия.
Сергій Бережний
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Владимир Зеленский санкции евросоюз пропаганда банки промышленность санкции ес Жозеп Боррель
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