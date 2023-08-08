Угорщина погодила посла України за кілька місяців після подання заявки – ATV

Угорщина погодила призначення Федора Шандора послом України через кілька місяців після того, як Київ надіслав запит на агреман. Про це повідомляє ATV із посиланням на джерело.

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Як повідомляється, 8 серпня угорська президентка Каталін Новак підписала згоду на призначення Федора Шандора послом України в Угорщині.

За даними джерела, запит про призначення Шандора Угорщина отримала кілька місяців тому.

В Угорщині затримку із погодженням пов'язують із тим, що "президент України Володимир Зеленський протягом кількох місяців не був доступний для Каталін Новак".

Наголошується, що Новак різко засуджує російське вторгнення в Україну.

Як зазначається, після підписання президенткою Угорщини заявку на призначення Шандора буде відправлено до угорського МЗС.

Федір Шандор – професор Ужгородського національного університету, у лютому 2022 року пішов добровольцем до армії та читав студентам лекції з окопів у перервах між боями.

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