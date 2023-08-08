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Угорщина погодила посла України за кілька місяців після подання заявки – ATV

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 20:39
Угорщина погодила посла України за кілька місяців після подання заявки – ATV - Фото
Каталін Новак (Фото: EPA)

Угорщина погодила призначення Федора Шандора послом України через кілька місяців після того, як Київ надіслав запит на агреман. Про це повідомляє ATV із посиланням на джерело.

Як повідомляється, 8 серпня угорська президентка Каталін Новак підписала згоду на призначення Федора Шандора послом України в Угорщині.

За даними джерела, запит про призначення Шандора Угорщина отримала кілька місяців тому. 

В Угорщині затримку із погодженням пов'язують із тим, що "президент України Володимир Зеленський  протягом кількох місяців не був доступний для Каталін Новак".

Наголошується, що Новак різко засуджує російське вторгнення в Україну. 

Як зазначається, після підписання президенткою Угорщини заявку на призначення Шандора буде відправлено до угорського МЗС.

Федір Шандор – професор Ужгородського національного університету, у лютому 2022 року пішов добровольцем до армії та читав студентам лекції з окопів у перервах між боями.

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Наталія Медведєва
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мзсугорщинапосолФедір Шандор
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