Зеленский встретился с Вучичем, рассказал ему о войне – фото
Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем на полях саммита Украина – Балканы в Афинах (Греция) и оценил их разговор как "хороший".
"Открытый, честный, продуктивный разговор с президентом Сербии. Хороший разговор", – написал глава государства.
По его словам, речь шла об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ, о будущем украинского и сербского народов "в общем европейском доме", а также о развитии отношений, "что является нашим общим интересом".
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Офис президента написал, что оба "отметили, что взаимная поддержка территориальной целостности и суверенитета является важной частью партнерства Украины и Сербии", а Зеленский "информировал коллегу о ситуации на поле боя и действиях украинской армии".
Речь шла также об "общих вызовах" на пути Украины и Сербии к членству в Евросоюзе.
Зеленский поблагодарил Вучича за гуманитарную помощь, которую Сербия оказывает украинскому народу, а также за поддержку украинских беженцев.
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Сербскому лидеру было предложено поддержать украинскую "формулу мира" и принять участие в третьем саммите Крымской платформы 23 августа.
- В июле 2022 года Вучич заявил, что "ад ждет всех", если Запад не примет требования лидера российских оккупантов Владимира Путина по Украине.
- По мнению Вучича, ордер на арест Путина "только продлит войну".
- 25 апреля 2023 года глава МИД Сербии заявил, что государство изменит отношение к поддержке территориальной целостности Украины из-за ее голосования по Косово в Совете Европы.
- В июне Вучич заявил, что не прекратит продажу боеприпасов, которые могут оказаться в Украине.
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