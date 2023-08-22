Зеленский встретился с Вучичем, рассказал ему о войне – фото

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем на полях саммита Украина – Балканы в Афинах (Греция) и оценил их разговор как "хороший".

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"Открытый, честный, продуктивный разговор с президентом Сербии. Хороший разговор", – написал глава государства.

По его словам, речь шла об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ, о будущем украинского и сербского народов "в общем европейском доме", а также о развитии отношений, "что является нашим общим интересом".

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Офис президента написал, что оба "отметили, что взаимная поддержка территориальной целостности и суверенитета является важной частью партнерства Украины и Сербии", а Зеленский "информировал коллегу о ситуации на поле боя и действиях украинской армии".

Речь шла также об "общих вызовах" на пути Украины и Сербии к членству в Евросоюзе.

Зеленский поблагодарил Вучича за гуманитарную помощь, которую Сербия оказывает украинскому народу, а также за поддержку украинских беженцев.

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Сербскому лидеру было предложено поддержать украинскую "формулу мира" и принять участие в третьем саммите Крымской платформы 23 августа.

В июле 2022 года Вучич заявил, что "ад ждет всех", если Запад не примет требования лидера российских оккупантов Владимира Путина по Украине.

По мнению Вучича, ордер на арест Путина "только продлит войну".

25 апреля 2023 года глава МИД Сербии заявил, что государство изменит отношение к поддержке территориальной целостности Украины из-за ее голосования по Косово в Совете Европы.

В июне Вучич заявил, что не прекратит продажу боеприпасов, которые могут оказаться в Украине.

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