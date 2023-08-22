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Зеленский встретился с Вучичем, рассказал ему о войне – фото

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 10:48
Зеленский встретился с Вучичем, рассказал ему о войне – фото - Фото
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем на полях саммита Украина – Балканы в Афинах (Греция) и оценил их разговор как "хороший".

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"Открытый, честный, продуктивный разговор с президентом Сербии. Хороший разговор", – написал глава государства.

По его словам, речь шла об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ, о будущем украинского и сербского народов "в общем европейском доме", а также о развитии отношений, "что является нашим общим интересом".

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Офис президента написал, что оба "отметили, что взаимная поддержка территориальной целостности и суверенитета является важной частью партнерства Украины и Сербии", а Зеленский "информировал коллегу о ситуации на поле боя и действиях украинской армии".

Речь шла также об "общих вызовах" на пути Украины и Сербии к членству в Евросоюзе.

Зеленский поблагодарил Вучича за гуманитарную помощь, которую Сербия оказывает украинскому народу, а также за поддержку украинских беженцев.

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Сербскому лидеру было предложено поддержать украинскую "формулу мира" и принять участие в третьем саммите Крымской платформы 23 августа.

  • В июле 2022 года Вучич заявил, что "ад ждет всех", если Запад не примет требования лидера российских оккупантов Владимира Путина по Украине.
  • По мнению Вучича, ордер на арест Путина "только продлит войну".
  • 25 апреля 2023 года глава МИД Сербии заявил, что государство изменит отношение к поддержке территориальной целостности Украины из-за ее голосования по Косово в Совете Европы.
Євген Пилипенко
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Владимир Зеленскийалександар вучичАлександр Вучичсербиявойнагеополитика
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